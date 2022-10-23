سكان بحدائق أكتوبر يشتكون من عدم توصيل الكهرباء

تقدم سكان مشروع ٥٥٧ عمارة ٣٩٠ فدان مدينة حدائق ٦ أكتوبر بشكوى جماعية إلى الدكتورة مى عبد الحميد رئيس الصندوق والتمويل العقارى بشأن عدم وجود الكهرباء فى الشقق السكنية بالرغم من استلام هذه الشقق من جانب أصحاب هذه الوحدات.

ويبلغ عدد عمارات المشروع أكثر من ٧٠٠ عمارة ولم يتم توصيل الكهرباء سوى ل٥٠ عمارة فقط وعندما تم التواصل مع المهندس المختص لمعرفة سبب المشكلة قال إن الأمور مستقرة ولا توجد اى مشكلة.



وقال المتضررون إنهم يسكنون فى شقق إيجار جديد والبعض الآخر يعيش فى هذه الشقق فى ظل انتظارهم فى دفع الأقساط.

كما اشتكى السكان من قلة الخدمات المتوفرة والإنارة على الطرقات، مما يؤدي لصعوبة سير السيارات ليلاً، وندرة المواصلات الداخلية في المنطقة، لذلك يوجد بعض الصعوبة للتنقل بين أحياء المنطقة.