عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان بحدائق أكتوبر يشتكون من عدم توصيل الكهرباء

صدى البلد

تقدم سكان مشروع ٥٥٧ عمارة ٣٩٠ فدان مدينة حدائق ٦ أكتوبر بشكوى جماعية إلى الدكتورة مى عبد الحميد رئيس الصندوق والتمويل العقارى بشأن عدم وجود الكهرباء فى الشقق السكنية بالرغم من استلام هذه الشقق من جانب أصحاب هذه الوحدات.

ويبلغ عدد عمارات المشروع أكثر من ٧٠٠ عمارة ولم يتم توصيل الكهرباء سوى ل٥٠ عمارة فقط وعندما تم التواصل مع المهندس المختص لمعرفة سبب المشكلة قال إن الأمور مستقرة ولا توجد اى مشكلة.


وقال المتضررون إنهم يسكنون فى شقق إيجار جديد والبعض الآخر يعيش فى هذه الشقق فى ظل انتظارهم فى دفع الأقساط.

 

كما اشتكى السكان من قلة الخدمات المتوفرة والإنارة على الطرقات، مما يؤدي لصعوبة سير السيارات ليلاً، وندرة المواصلات الداخلية في المنطقة، لذلك يوجد بعض الصعوبة للتنقل بين أحياء المنطقة.

حدائق أكتوبر الكهرباء توصيل الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حلمي بكر يكشف المستور.. مفاجأة حول تورط حسام حبيب في إدمان شيرين عبدالوهاب

اشترى الآن.. مفاجأة صادمة في أسعار الذهب والجرام يبدأ من 743 جنيهًا

شوبير يزف بشرى سارة لعشاق الأهلي بشأن كهربا

مفاجآت مباراة السوبر.. 3 خدع أهلاوية وورطة زملكاوية

ميدو يعلق على مقاطعة الجماهير لبعض الشركات بسبب أزمة الرعاية بين الأهلي والزمالك

ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأحد 23-10-2022

سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة 23-10-2022

تجردت من آدميتها.. أستاذة جامعية تجبر طفلها على فعلة شنيعة| القصة الكاملة

ترشيحاتنا

نفاد الأموال.. مدارس بريطانيا تواجه كارثة

لا تتراجع .. الرئيس السيسى يفاجئ وزير الصناعة والتجارة بسؤال على الهواء

تأجيل قضية عروس الإسماعيلية إلى 6 نوفمبر للنطق بالحكم.. فيديو

تساؤلات تطرح فى المؤتمر الاقتصادى أمام الرئيس السيسي

تضم 100 ألف بلحة.. مصر تدخل موسوعة جينيس بأطول سلسلة تمور

الرئيس السيسي: الـ 40 مدينة الجديدة أضافت 10 تريليون جنيه في أصول الدولة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنبأ بطريقة موتك من خلال مشيتك.. علماء يطلقون دراسة صادمة

حكاية أجمل صورة في مصر.. ماذا حدث في قرية غمازة بالجيزة؟

مشهد مهيب.. القصة الكاملة لتكريم 500 من حفظة القرآن الكريم بالجيزة

فيل يحاول ركوب ميكروباص سياحي هندي..فيديو

فيديو

الذهب يسترد خسائره والدولار محلك سر.. سعر البيع والصرف

اطلع استنى بره.. تفاصيل طرد عامل نظافة من محل كشري شهير

انخفاض الحرارة على جميع الأنحاء وأمطار بتلك المناطق.. تغطية خاصة

دهشة من ارتفاعه .. كوبري سميرة موسى يثير جدل المواطنين | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

نهال علام

المؤتمر الاقتصادي

كريمة أبو العينين

ومن البكاء ما فيه منافع

إلهام أبو الفتح

المؤتمر الاقتصادي بين الطموحات والتحديات

سوسن مراد عز العرب تكتب.. نهضة الصناعة الإبداعية في مصر

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ