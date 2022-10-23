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الإشراف العام
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رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تطورات جديدة في ازمة شيرين يكشفها حلمي بكر

حلمي بكر يكشف كواليس تعاطي شيرين المخدرات وعلاقة حسام حبيب

مذيعة موقع صدى البلد
مذيعة موقع صدى البلد الإخباري رانيا أيمن

قدمت مذيعة موقع صدى البلد الإخباري، رانيا أيمن، تغطية إخبارية عن تطورات أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب، وعن التصريحات الأخيرة لطليقها الفنان حسام حبيب والتي أدلى بها في مكالمة تليفونية مع الإعلامي عمرو أديب. 

وفجر الملحن الكبير حلمي بكر، مفاجأة كبيرة حول أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب، وحقيقة تورط الفنان حسام حبيب في تعاطيها المخدرات. 

وقال الملحن حلمي بكر في لقاء ببرنامج قعدة ستات، إن شيرين عبد الوهاب تتعاطى المخدرات قبل ارتباطها بالفنان حسام حبيب، وأشار إلى أن ذلك أثر على أدائها الفني في الحفلات وجعل المقامات الموسيقية لديها تهتز في حفلاتها لأن المخدرات تفقد الإنسان أعصابه. 

وأضاف حلمي بكر، أن شيرين عبد الوهاب كانت عظيمة منذ انطلاقتها مع الفنان تامر حسني وكانت ستصبح أعظم، لكن في الوقت الحالي اختلفت لأن في الفترة الأخيرة كانت خارج التون.  

وفي هذا الفيديو عرضت مذيعة صدى البلد، رانيا أيمن، تصريحات الإعلامية نضال الأحمدية التي وضحت فيها كذب الفنان حسام حبيب.

 وسبق وقامت عائلة شيرين بتوضيح أزمتها الأخيرة من خلال عدد من التصريحات، وقالت “كريمة” والدة الفنانة شيرين عبد الوهاب، إنه بعد حفل شيرين الأخير أتى حسام حبيب إليها ومكثوا داخل الأستوديو لمدة ٣ أيام يتعاطيان المخدرات.

وأضافت "كريمة" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر الفضائية، أنه بعد تعاطيها للمخدرات مع حسام حبيب قامت بعمل خناقة مع والدتها وبناتها وقامت بطردهم جميعا من المنزل وهي تحت تأثير المخدرات، قائلة "قولتلها أنتي ايه اللي بتعمليه دا .. قالتلي أنا شيرين عبد الوهاب وعارفة بعمل إيه كويس .. ويلا برا من بيتي كلكم".

وتابعت والدة الفنانة شيرين عبدالوهاب أنه كانت هناك خلافات بينهم وبين حسام حبيب من قبل بسبب ما كان يقوم به حسام حبيب مع شيرين عبدالوهاب.

وأكد محمد عبد الوهاب، شقيق شيرين إنه احتجزها داخل مستشفى لعلاجها من الإدمان، وأنه ادعى إصابتها بالرباط الصليبي لمنع الفضائح.

وقال شقيق شيرين عبد الوهاب، في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج “الحكاية”: “ أنا معايا كل الورق اللي يثبت إن شيرين عبد الوهاب بتتعالج بناء على رغبة أهلها، وحسام حبيب وسارة الطباخ واقفين تحت المستشفى يصوتوا يا شيرين يا شيرين، ودي ناس معرفش ايه علاقتها بالموضوع، دي ناس مش عايزنها تتعالج”.

رانيا أيمن شيرين عبد الوهاب إدمان الفنانة شيرين عبد الوهاب أزمة حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب حسام حبيب الملحن حلمي بكر نضال الأحمدية

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