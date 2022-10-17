بيتباهوا بالمشاكل.. تصريح صادم من حلمي بكر عن أزمة شيرين وحسام حبيب

تصدرت من جديد أزمة الفنانة شيرين عب الوهاب وحسام حبيب على الساحة مرة أخرى وتصدروا الثنائي تريند مواقع التواصل الإجتماعي.

وكان قد علق الموسيقار حلمي بكر،د بتصريحات صادمة خلال لقاء سابق مع الإعلامي رمضان رفيع، ببرنامج "يلا نحلم"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، على ما يحدث بين شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب قائلا: “كان فى السابق عند حدوث مشكلة يغلقوا المنزل أما الآن فيحدث إزالة للشبابيك والأبواب ويتباهوا بالمشاكل ولما يصطلحوا بتكون الخلفية سيئة”.

وتابع حلمي بكر : أرجوا بعد مرور الأيام ما يكونش الكلام غير اللي بيتقال، ويارتهم يغنوا وبس والجمهور لا يتلفت إلى هذه التفاهات.. النعمة ممكن تيجي لبنى آدم وميقدرش يشيلها".

حسام حبيب وشيرين

تواجد الفنان حسام حبيب برفقه سارة الطباخ مديرة أعمال شيرين عبد الوهاب السابقة، أمام المستشفى لمساندة شيرين.

وتمكث شيرين في أحد المستشفيات بمنطقة مصر الجديدة وحرص حسام حبيب على التواجد برفقه سارة الطباخ على أحد المقاهي الشهيرة القريبة من المستشفى

حسام حبيب أمام المستشفي

قام حسام حبيب، بالانتظار خارج المستشفى للاطمئنان على حالة شيرين عبد الوهاب والوقوف بجانبها ورد الجميل لها بعد التنازل عن القضايا التي بينهما والتي عرضتها للضرب من شقيقها إلا إنه لم يستطع الدخول لها بسبب منع الزيارة لها ؛ فهل سيكون ذلك بداية العودة لشيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.