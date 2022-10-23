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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم إعلان السيطرة على المرض.. عدوى إيبولا تصيب شخصين في أوغندا

قلق بسبب إيبولا
قلق بسبب إيبولا

لايزال شبح فيروس إيبولا يخيم على أوغندا، إذ أعلنت وزيرة الصحة الأوغندية جين روث أسينج، اليوم الأحد، وجود حالتين مصابتين بالفيروس، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وذكرت أسينج، أنه من خلال التحاليل تبين إصابة حالتين، انتقلت العدوى إليهما خلال تواجدهما في وحدة للعزل الصحي بمستشفى مولاجو لحالات عزل إيبولا.

وبذلك ترتفع الحالات المسجلة في ذلك المستشفى إلى 5 حالات.

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وأعلنت الحكومة في بيان يوم الجمعة الماضي، تسجيل 65 إصابة و27 وفاة بالفيروس في المجمل.

يأتي الإعلان عن الإصابات الجديدة، بعدما أعلنت  أوغندا، أن تفشي إيبولا أصبح تحت السيطرة وإنه مع نهاية العام قد ينتهي المرض.

أما الإصابات الثلاث الأولى، فقد قالت عنها وزيرة الصحة أمس، إن الـ3 مرضى من بين 60 في العزل بمستشفى مولاجو في كمبالا ثبتت إصابتهم بإيبولا في اليوم السابق.

وذكرت أنهم أصيبوا جراء مخالطتهم لمصابين.. وعليه، فقد فرضت الحكومة إغلاقاً لمدة ثلاثة أسابيع في منطقتي موبيندي وكاساندا في وسط أوغندا، وهما مركز تفشي سلالة السودان من فيروس إيبولا.

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