وزير الأوقاف عن كلمة الرئيس بالمؤتمر الاقتصادي: تحلت بالحكمة والخبرة والوعي الرشيد

أشاد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بالمؤتمر الاقتصادي الذي تحتضنه مدينة شرم الشيخ، اليوم الأحد، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقال وزير الأوقاف في تغريدة له من خلال منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”: “الحكمة والخبرة والوعي الرشيد والرأي السديد والتشخيص الصحيح للمشكلات أقصر الطرق لحلها وهو ما لمسناه بصدق في كلمة سيادة الرئيس في افتتاح المؤتمر الاقتصادي وهو ما يمنحنا مزيدا من الثقة والأمل في توفيق الله عز وجل لسيادته في العبور بسفينة الوطن إلى بر الأمان بإذن الله تعالى”.

مبادرة حق الوطن

من جهته، وصف الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب، في وقت سابق من صباح اليوم مبادرة وزارة الأوقاف "حق الوطن" والتي تطلقها فى جميع مساجد مصر بدءًا من الجمعة المقبلة ٢٨ أكتوبر الجاري ولمدة شهر كامل والتي تشمل خطبة الجمعة المقبلة التي ستخصص للحديث عن "حق الوطن" بالتاريخية، مؤكدًا الأهمية الكبيرة لهذه المبادرة التي تتماشى مع تكليفات الرئيس/ عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بملف تنمية الوعى لدى المواطنين.



وقال " سليم " فى بيان له أصدره اليوم: إن الحفاظ على الوطن واجب شرعي ووطني تقع مسئوليته علينا جميعًا، معربًا عن ثقته التامة فى قدرة المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية على الحفاظ على أمن مصر واستقرارها من خلال وقوفهم صفًا واحدًا خلف القيادة الحكيمة للزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي قدم المثل والقدوة في أصعب الظروف التي مرت بها مصر وحقق نجاحات أبهرت العالم كله عندما قدم نموذجًا رائعًا ومتفردًا في أن يجعل مصر العظيمة بجيشها الباسل وشرطتها الوطنية تسير في اتجاهين في توقيت واحد، الأول : مواجهة قوى الشر والظلام والإرهاب ، والثاني : الاتجاه في إنجاز العديد من المشروعات القومية الكبرى التي لم تشهدها مصر منذ عقود طويلة وفي توقيتات زمنية غير مسبوقة عالميا.



وقال، إن جميع المصريين وليس أبطال وبواسل القوات المسلحة المصرية الباسلة والشرطة الوطنية وحدهم هم المسئولون على حماية الوطن واستقراره، مؤكدًا أن العالم كله أصبح على وعي وإدراك كاملين أن الشعب المصري العظيم بشبابه ورجاله ونسائه وشيوخه كانوا على مستوى المسئولية فى الحفاظ على حق الوطن والدفاع عنه وحمايته من جميع التحديات والمخاطر والمؤامرات الداخلية والخارجية التي واجهت الدولة المصرية بوقوفهم صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية الحكيمة للرئيس/ عبد الفتاح السيسي تأييدًا لقرارات الإصلاح الاقتصادي وتأييدًا لدور الدولة في مواجهة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله.



موجها التحية والتقدير للعالم الجليل والمستنير الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على مثل هذه المبادرات المهمة والوطنية والتي تهدف إلى الاصطفاف الوطني ووحدة وتماسك النسيج الوطني المصري معربًا عن ثقته التامة في أن مبادرة " حق الوطن " ستكون ناجحة وستحقق جميع أهدافها لصالح مصر وشعبها .