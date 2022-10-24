أبواب الرزق السريع .. 10 أمور تجلب لك البركة والخير الوفير

أبواب الرزق السريع.. يكثر البحث عن أبواب الرزق السريع أو ما يعرف بـ مفاتيح الرزق، خاصة وأن الرزق من الأمور التي تكفل الحق سبحانه وتعالى بأن يوزعه على عباده دون سلطان من أحد سواه في توزيعه، فقال سبحانه :"وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ".

مفاتيح وأبواب الرزق السريع

ولـ أبواب الرزق السريع مفاتيح أعطاها الله سبحان وتعالى لعباده كي تكون لهم معيناً على طلبه، ومن بين الأمور التي تعين على قضاء الحاجة وفتح أبواب الرزق التي لا حصر لها، الاستغفار والتسبيح وغيرها.

وبينت دار الإفتاء، أن هناك أشياء وصفها لنا الله عز وجل، وبيَّنها الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، في توسعة الرزق، وذلك بعد الأخذ بالأسباب والسعي في الأرض؛ منها: تقوى الله والخوف منه، قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا • وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾ [الطلاق: 2-3].

كذلك صلة الرحم، فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ» أخرجه البخاري في "صحيحه".

ومنها أيضا كثرة الاستغفار، قال الله تعالى: ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا • يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا • وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا﴾ [نوح: 10-12]، وكثرة الدعاء، فعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه أَنَّ مُكَاتَبًا جَاءَهُ، فَقَالَ: إِنِّي قَدْ عَجَزْتُ عَنْ مُكَاتَبَتِي فَأَعِنِّي، قَالَ: أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ عَلَّمَنِيهِنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَلِ صِيرٍ دَيْنًا أَدَّاهُ اللهُ عَنْكَ؟ قَالَ: «قُلْ: اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ» أخرجه الترمذي في "سننه".

من جانبه، يقول الدكتور رمضان عبدالرازق عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، إن أبواب الرزق لا حصر لها، فكل طاعة لله رزق، وكل سجدة لله رزق، وكل امتناع عن معصية الله لله باب من أبواب الرزق، مشيراً إلى أن هناك من أبواب الرزق ما يلي:"الاستغفار، التسبيح، تقوى الله، التوكل على الله، وبر الوالدين وصلة الأرحام".

كما أن من بين الأمور التي تعين علة فتح أبواب الرزق:"قراءة القرآن الكريم، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، "البيت الذى يتلى فيه القرآن تسكنه الملائكة وتهجره الشياطين ويتسع بأهله ويكثر خيره".

كذلك المداومة على ذكر الله يقول صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لأصحابه لا مبيت لكم، ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان لعنة الله عليه، أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله سبحانه وتعالى عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء، رواه مسلم.

ومن بينها أيضا الصدقة فلها أهمية كبيرة فى حياتنا، وخاصة صدقة السر لأنها تطفئ غضب الرب، وكما قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم “ما نقص مال من صدقة”، ومنها أيضا صلة الرحم، والخروج مبكراً لطلب الرزق، فبه يجلب البركة ويؤتى بالرزق.

ما هي أسباب ضيق الرزق؟

وفي بيانها أسباب ضيق الرزق، ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» يقول صاحبه: « دايمًا مش ملاحق على المصاريف واللي خارج من المرتب مش قد اللي داخل؛ فما السبب وماذا أفعل؟».

وأجاب الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدار الفروع الفقهية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، أن السبب إرتفاع الأسعار وكثرة الاحتياجات والتفكير الدائم فى تقليل النفقات، موضحاً أن حل هذه المشكلة يرجع إلى محاولة السائل زيادة دخله؛ فالمسؤليات تزيد مع الوقت وتتأثر بكثرة احياجات أسرته.

ونصح أمين الفتوى السائل بالبحث عن عمل إضافي؛ لفتح أبواب رزق متعددة بالعمل فى مجال يجيد العمل فيه، مختتمًا " الأمر يحتاج إلى تفكير مبدع منك ".