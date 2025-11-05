قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس أركان جيش الاحتلال: الطائرات المسيرة تهديد أمني متصاعد
إعلام إسرائيلي: ترامب اقترح استسلام عناصر حماس الموجودين في الأنفاق وتسليم أسلحتهم مقابل عفو إسرائيلي مشروط
سعيد الزغبي: فوز ممداني نقطة تحول في أمريكا وصدام محتمل مع ترامب
زهران ممداني.. عمدة نيويورك المسلم الملتحي .. عاش في القاهرة ويعاني "فوبيا الأماكن المغلقة"
مديرية الإسكان ببني سويف تنفي صحة إعلانات وهمية لتخصيص وحدات سكنية
محمد أبو العينين.. من دعم المعلم إلى تشريعات المستقبل تحت قبة البرلمان.. فيديو
أحلام تهنئ آمال ماهر على زواجها: مبروك حبيبتي بالرفاء والبنين
مياه الأقصر تعقد اجتماع اللجنة الاستثمارية لتحقيق أهداف الشركة
آخر موعد للتقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026.. تعرف على الشروط الكاملة
وزير الخارجية يعرب عن تطلع مصر لتبادل الخبرات مع الجزائر
الرئيس السيسي ونظيره الجنوب إفريقي يبحثان تثبيت وقف إطلاق النار والمشاركة في مؤتمر إعادة الإعمار
موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري
توك شو

مستشار الرئيس للصحة: الدولة تسدد اشتراكات التأمين الصحي الشامل للفئات غير القادرة

عوض تاج الدين
عوض تاج الدين
هاني حسين

علق الدكتور عضو تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، على موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تفعيل آلية التسجيل التلقائي لغير القادرين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وقال عوض تاج الدين في مداخلة هاتفية على قناة " الأولى الفضائية"، إن قانون التأمين الصحي الشامل ينص على تولي الدولة تسديد الاشتراكات للفئات غير القادرة .

وتابع عوض تاج الدين :" هذه الفئات محددة ومعروفة مثل الأرامل والايتام ويقوم التأمين الصحي الشامل بتقديم الخدمات الطبية لهم ".

واكمل عوض تاج الدين :" الرئيس السيسي تبنى هذا القانون منذ  العمل بمنظومة التامين الصحي الشامل في أول محافظة ".

ولفت عوض تاج الدين :" هذه الخطوة الاجتماعية مهمة كي تمتد مظلة التامين الصحي الشامل لتغطية كافة فئات الشعب المصري، وهناك توجيهات من الرئيس السيسي للحكومة بالإسراع في تنفيذ منظومة التامين الصحي الشامل في مختلف المحافظات ". 

وتابع عوض تاج الدين :" عند تطبيق التامين الصحي الشامل في أي محافظة كل المواطنين المتواجدين بها يتم تسجيلهم في المنظومة ".

 

التأمين التأمين الصحي الشامل

رئيس الوزراء

الحكومة تصدر 9 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

المتهم

شك في سلوكها.. إحالة أوراق طالب أنهى حياة زوجته في الصباحية للمفتي

الذهب

هبوط مفاجئ في سعر الذهب.. تفاصيل

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

قطع آثارية

370 قطعة أثرية وكسر في الصوامع الحديدية.. مفتش آثار يفضح المتهمين بسرقة متحف الحضارة.. خاص

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5-11-2025

فيتور بيريرا

محمد صلاح عن تعيين الزمالك لمدرب مكابي تل أبيب: يجب عدم دخوله لمطار القاهرة | خاص

تحصين الماشيه

متحور جديد بين الماشية.. وتحرك عاجل من الزراعة للسيطرة عليه

جانب من الندوة التثقيفية

«أوقاف دمياط» تشارك في ندوة تثقيفية بالجامعة بحضور مفتي الجمهورية

الزكاة

هل يجوز إعطاء الزكاة لأبناء الزوجة من رجل آخر متوفى؟ .. الإفتاء توضح

الوضوء

أمين الإفتاء: الكلام أثناء الوضوء لا يُبطله.. والسنة أداؤه بهدوء واستحضار للنية

بالصور

لبناء العضلات والتخلص من السمنة.. 13 نصيحة لأكل صحي يوميًا

إسرائيل تسحب السيارات الصينية من ضباط جيش الإحتلال.. القصة الكاملة ‏

طريقة عمل قرص الجبن بالزيتون الصحية

‏تخفيضات جديدة.. أرخص 5 سيارات سيدان موديل 2026 في مصر

امال ماهر

بعد أنباء زواجها.. آمال ماهر تطرح أحدث أغنياتها "خذلني"

بوستر اغنية "اتغيرتي ومشيتي"

عمر كمال يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد "اتغيرتي ومشيتي".. فيديو

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

