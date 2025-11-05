مستشار الرئيس للصحة: الدولة تسدد اشتراكات التأمين الصحي الشامل للفئات غير القادرة

علق الدكتور عضو تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، على موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تفعيل آلية التسجيل التلقائي لغير القادرين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وقال عوض تاج الدين في مداخلة هاتفية على قناة " الأولى الفضائية"، إن قانون التأمين الصحي الشامل ينص على تولي الدولة تسديد الاشتراكات للفئات غير القادرة .

وتابع عوض تاج الدين :" هذه الفئات محددة ومعروفة مثل الأرامل والايتام ويقوم التأمين الصحي الشامل بتقديم الخدمات الطبية لهم ".

واكمل عوض تاج الدين :" الرئيس السيسي تبنى هذا القانون منذ العمل بمنظومة التامين الصحي الشامل في أول محافظة ".

ولفت عوض تاج الدين :" هذه الخطوة الاجتماعية مهمة كي تمتد مظلة التامين الصحي الشامل لتغطية كافة فئات الشعب المصري، وهناك توجيهات من الرئيس السيسي للحكومة بالإسراع في تنفيذ منظومة التامين الصحي الشامل في مختلف المحافظات ".

وتابع عوض تاج الدين :" عند تطبيق التامين الصحي الشامل في أي محافظة كل المواطنين المتواجدين بها يتم تسجيلهم في المنظومة ".



