أخبار السيارات| يضم أنواعا فاخرة.. مزاد جديد بجمارك مطار القاهرة.. أسعار ومواصفات مازدا 3 موديل 2022 في مصر

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

أعلنت هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، عن إقامة فعاليات مزاد سيارات جديد تابع لجمارك مطار القاهرة.

تعانى سوق السيارات المصرية منذ فترة كبيرة بنقص المعروض من السيارات ، بسبب استمرار الحرب الروسية الأوكرانية الطاحنة، بالإضافة إلى غلق العديد من المصانع منذ بداية وباء فيروس كورونا ، وبالتالى نقص فى الرقائق الإلكترونية المغذية لصناعة السيارات .

أعلنت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب موافقتها على مشروع قانون مشروع بشأن السماح للعاملين بالخارج باستيراد سيارة شخصية دون جمارك وفق ضوابط محددة، والذى كان مقدمًا من الحكومة منذ فترة، والذى يسمح باستيراد سيارة للشخص المقيم بالخارج هو وعائلته ودخولها إلى مصر بعد دفع قيمة الضرائب والجمارك كوديعة ترد بعد خمس سنوات .

ينتشر في السوق المصرية للسيارات العديد من طرازات السيارات موديل 2022، وتناسب هذه الإصدارات مختلف أذواق الشعب المصري واحتياجاتهم، بالإضافة إلي احتوائها علي العديد من المميزات والتكنولوجيات الحديثة تتماشي مع فئتها السعرية المطروحة بها، ومن تلك الأنواع سيارة مازدا 3 موديل 2022 .

يضم السوق السعودي للسيارات العديد من الإصدارات موديل 2022، وعلي راس تلك الطرازات نيسان باترول موديل 2022، والتي تنتمي إلي فئة السيارات SUV متعددة الاستخدام ، ونالت باترول أعجاب المواطنين السعوديين، لما تحتوي عليه من مميزات وقدرات قوة عالية تساعدهم في قضاء احتياجاتهم وعلي السير في الطرق الصحراوية بكل سهولة.

تعتبر شركة كيا الكورية من أكبر شركات صناعة السيارات، وتحظى بمكانة متميزة في الأسواق العالمية، وتحتوي السوق المصرية للسيارات المستعملة على إصدارات مختلفة لشركة كيا، ومن هذه الطرازات سيارة كيا شوما موديل 2000، والتي حصلت على مكانة كبيرة بين المواطنين المصريين، لما تحتوي عليه السيارة من مميزات تناسب فئتها السعرية وانخفاض استهلاكها للوقود.

تمتلئ سوق السيارات المصرية للمستعمل بالكثير من إصدارات شركة أوبل الألمانية، والتي تناسب جميع المواطنين المصريين ونالت علي أعجابهم بسبب قدراتها العالية في انخفاض استهلاك الوقود، وتوافر العديد من المميزات والتكنولوجيات الحديثة بها التي تعمل علي راحة السائق مقارنة بسعرها المنخفض .

كشفت شركة شيفروليه عن طرازها الجديد سيلفرادو RST الكهربائية موديل 2024، حيث أن الشاحنة الجديدة ستكون اقوي مما كان متوقه لها من قبل وذلك ما أكدته شركة شيفروليه .

قامت شركة سكالار بيرفورمانس التي تعمل في ترقية السيارات بعرض صور تشويقية لطرازات تويوتا GR86 الكهربائية المخصص للسباقات.

تتميز إصدارات شركة بي ام دبليو علي مدار تاريخها بالشبك الأمامي ، حيث إن الشبكة الأمامية لسيارات بي إم دبليو ألهمت مالك سيارة سكودا أوكتافيا في بولندا لتحويل سيارته إلى بي ام دبليو باستخدام الشريط اللاصق.