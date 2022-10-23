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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

يضم أنواعا فاخرة.. مزاد جديد لسيارات جمارك مطار القاهرة.. تفاصيل

مزاد سيارات
مزاد سيارات

أعلنت هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، عن إقامة فعاليات مزاد سيارات جديد تابع لجمارك مطار القاهرة.

 

وأوضحت هيئة الخدمات الحكومية ، أن مزاد السيارات الجديد سيقام يوم 2 نوفمبر القادم ، ويتضمن سيارات ملاكي من فئات السيدان والبيك اب والدفع الرباعى والـSUV ، وسيارات نقل من موديلات مختلفة وماركات عالمية .

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وتأتى أهم سيارات مزاد جمارك مطار القاهرة ، مرسيدس C180 موديل 2008 ، و BMW X5 ، و فولكس فاجن جولف 1992 ، و شيفروليه بيك أب 1982 ، و فورد E-150 ميكروباص ، و بيجو 505 صالون 1985 ، و كرايسلر سبرينج ، و نيسان بيك أب ، و جيب جراند شيروكي 1999، و مرسيدس E190 1985 ، و تويوتا كراون 1997، و مرسيدس S500 كوبيه 1984، و مرسيدس S500 صالون 1992، و BMW ملاكي ، و BMW 523 ، و دودج رام بيك أب 2007، و تويوتا لاندكروزر ، و نيسان قشقاي 2009، و BMW 535i 2011، و مرسيدس E270 موديل 2000، و BMW 325i ، و فولكس فاجن بيتلز.

 

بالاضافة إلى هيونداي أكسنت 1998، و دودج تشارجر 2012، و مرسيدس SLK 200 كابروليه 2009، و BMW 316i 1993 ، و تويوتا هاي لوكس 1985 ، و 2 تويوتا لاندكروزر، و كيا سيراتو ، و BMW 523i كوبيه 2008، و بورش كايين 2004، و مرسيدس 320 موديل 2001، و فيات سكودو 2003، و BMW X5 2004 ، و فورد بيك أب ، و مرسيدس 430S موديل 1999، و نيسان أوبتيما 2007.

 

ويقام مزاد جمارك مطار القاهرة في نادي الجيزة الرياضي في شارع البحر الأعظم في الساعة 12 ظهراً ، وتبلغ قيمة كراسة الشروط والمواصفات 400 جنيه مع تأمين بقيمة 10 آلاف جنيه. 

 

وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من الهيئة العامة للخدمات الحكومية ، في 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي في الدقي ، وسيتم دفع 30% فور رسو المزاد على المشاركين وباقي الثمن خلال 15 يوم ، وسيكون البيع بدون عمولات . 

 

ويتم تقديم بطاقة الرقم القومى للأفراد العاديين على أن تكون سارية ويتم  تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها ( التجار ) ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات .

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