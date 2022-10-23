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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 110 آلاف جنيه .. مواصفات أوبل كورسا موديل 2007 |صور

أوبل كورسا موديل
أوبل كورسا موديل 2007

تمتلئ سوق السيارات المصرية للمستعمل بالكثير من إصدارات شركة أوبل الألمانية، والتي تناسب جميع المواطنين المصريين ونالت علي أعجابهم بسبب قدراتها العالية في انخفاض استهلاك الوقود، وتوافر العديد من المميزات والتكنولوجيات الحديثة بها التي تعمل علي راحة السائق مقارنة بسعرها المنخفض .

 أوبل كورسا موديل 2007

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مواصفات سيارة  أوبل كورسا موديل 2007

تحصل سيارة  أوبل كورسا موديل 2007 علي قوتها من محرك 1600 سي سي، ينتج قوة حصانية تصل إلي 59 حصان، مزود بعلبة تروس مانيوال مكونة من 5 سرعات، وقامت السيارة بقطع مسافة تتراوح من 160000 كم، إلي 179999كم.

 أوبل كورسا موديل 2007

تحتوي مقصورة سيارة أوبل كورسا موديل 2007 علي العديد من التجهيزات منها، تكيف هواء ، وسنتر لوك ، وريموت كنترول، وزجاج كهربائي أمامي وخلفي، وراديو، ووسائد هوائية، وأحزمة أمان، ومساند للراس، وكراسي أمامية قابلة للتعديل والحركة، وعدادات قياسية للسرعة، وكاسيت، ونظام صوتي بالأبواب الأربعة، ومساحات إضافية بالأبواب الجانبية للتخزين،  وساعة ديجيتال بالكنسول، وازرعه بالمقود للتحكم بالإشارات والضوء الأمامي .

 أوبل كورسا موديل 2007

تمتلك سيارة أوبل كورسا موديل 2007 مظهر مميز وشبابي بسبب احتوائها علي، مصابيح ضباب أمامية، ومصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، ولمة حمراء بالخلف للتنبيه عند الوقوف، ومرايا جانبية يمكن ضمها يدويا، ومقابض أبواب بلون السيارة، وصداد أمامي وخلفي بلون السيارة، وشبكة أمامية يتوسها شعر شركة أوبل.

 أوبل كورسا موديل 2007

سعر سيارة أوبل كورسا موديل 2007

يبلغ سعر سيارة أوبل كورسا موديل 2007، 110 آلاف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

سيارة أوبل اوبل كورسا كورسا موديل 2007 أوبل كورسا موديل 2007

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