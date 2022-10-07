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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أعرف الاسعار الجديدة لـ أوبل كورسا 2023 .. صور

اوبل كورسا موديل
اوبل كورسا موديل 2023

شهدت القائمة الخاصة بسيارات اوبل المقدمة داخل السوق المصري زيادة سعرية لموديلات 2023، ومنها النسخة "كورسا" والتي تنتمي إلى فئة الهاتشباك الشبابية، وشملت هذه الزيادة جميع الفئات المطروحة محليًا، وذلك بنسبة قدرت بـ 30 الف جنيه.

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أسعار أوبل كورسا 2023 في مصر .. صور

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري احدث اسعار السيارة اوبل كورسا موديل 2023 في مصر

 

تعتمد السيارة اوبل كورسا موديل 2023 على تصميم خارجي من فئة الهاتشباك، بينما زودت بجنط خارجي قياس 17 بوصة، وسبيلر خلفي انيق اعلى ناحية الزجاج، مع مصابيح نهارية LED، ومرايات ضم كهربائية، وزجاج كهربائي وقفل مركزي.

 اوبل كورسا موديل 2023 

ودعمت السيارة اوبل كورسا موديل 2023 بكاميرا خلفية، وحساسات حركة، بالاضافة إلى نظام الثبات الالكتروني، وفرامل EBD و ABS، مع نظام متابعة ضغط الاطارات، خاصية تحديد الحارة المرورية، ومثبت للسرعة.

 اوبل كورسا موديل 2023 

أما عن اداء السيارة اوبل كورسا موديل 2023 من ناحية التسارع، فيمكنها الانطلاق من وضع السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كم/ساعة خلال 8.7 ثانية، حيث دعمت السيارة بمحرك 1200 سي سي تيربو، 3 سلندر.

 اوبل كورسا موديل 2023 

ويستطيع محرك السيارة اوبل كورسا موديل 2023 ضخ قوة 130 حصانا، و 230 نيوتن/متر لعزم الدوران، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيكي الاداء، بينما تقدر نسبة استهلاك السيارة من الوقود بـ 4.6 لتر لكل 100 كيلومتر.

 اوبل كورسا موديل 2023 

الاسعار الرسمية للسيارة اوبل كورسا موديل 2023 

 

الفئة الأولى اوبل كورسا موديل 2023 بقيمة قدرها 499.990 ألف جنيه بدلاً من 469.990 ألف جنيه.

الفئة الثانية اوبل كورسا موديل 2023 بقيمة قدرها 519.990 ألف جنيه بدلاً من 489.990 ألف جنيه.

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