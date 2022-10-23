مناسبة للشباب.. كيا شوما موديل 2000 بـ 65 ألف جنيه

تعتبر شركة كيا الكورية من أكبر شركات صناعة السيارات، وتحظى بمكانة متميزة في الأسواق العالمية، وتحتوي السوق المصرية للسيارات المستعملة على إصدارات مختلفة لشركة كيا، ومن هذه الطرازات سيارة كيا شوما موديل 2000، والتي حصلت على مكانة كبيرة بين المواطنين المصريين، لما تحتوي عليه السيارة من مميزات تناسب فئتها السعرية وانخفاض استهلاكها للوقود.

كيا شوما موديل 2000

مواصفات سيارة كيا شوما موديل 2000

تأتي سيارة كيا شوما موديل 2000 بمحرك سعة 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 88 حصانا، وتصل سرعة السيارة القصوى إلى 180 كم/ ساعة، مزودة بناقل حرمة مانيوال مكون من 5 سرعات، وتقوم السيارة بقطع مسافة تتراوح من 180000 كم، إلى 199999 كم، وتستهلك السيارة 6 لترات لقطع مسافة 100 كم/ساعة.

كيا شوما موديل 2000

تقدم مقصورة سيارة كيا شوما موديل 2000 بالعديد من التجهيزات منها، تكييف، ونظام تنبيه ضد السرقة، وزجاج كهربائي أمامي وخلفي، وراديو ، وكاسيت، ونظام صوتي بالأبواب الأربعة، وعدادات قياسية للسرعة، وحوامل أكواب، ومساحات إضافية بالأبواب الجانبية للتخزين، وأحزمة أمان أمامية وخلفية، وسنتر لوك، ومقاعد من الجلد، ومقاعد قابلة للإمالة، ومساحة إضافية للتخزين أمامية في الكونسول، وواقيات شمس.

كيا شوما موديل 2000

تحتوي سيارة كيا شوما موديل 2000 من الخارج على شكل جذاب وشبابي بسبب احتوائها على فوانيس ضباب أمامية، وإضاءة أمامية، وإضاءة خلفية، وإشارات أمامية لتحديد اتجاه السيارة، ومساحة خلفية للزجاج، وفانوس إضاءة خلفي يضيء عند التوقف، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، ومقابض أبواب بنفس لون السيارة، وشبكة أمامية يتوسطها شعار شركة كيا، ومرايات جانبية.

كيا شوما موديل 2000

سعر سيارة كيا شوما موديل 2000

تتوافر سيارة كيا شوما موديل 2000 بسعر 65 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة.

