عملية تجميل جديدة؟.. هنا الزاهد تثير الجدل بتغير شكلها في مهرجان الفضائيات

أثارت الفنانة هنا الزاهد الجدل بعد ظهورها الأخير لتكريمها في مهرجان الفضائيات العربية مساء أمس السبت، والذي حضرته برفقة شقيقتها فرح الزاهد والتقطت الصور لها على السجادة الحمراء قبل الحفل.

وظهرت هنا الزاهد بنحافة شديدة كعادتها في حفل مهرجان الفضائيات العربية وبفستان وردي اللون، أظهر أناقتها ولكن وجهها كان مختلفا بعض الشيء.

وتغير شكل هنا الزاهد على مدار السنوات الماضية بعد إجراء عمليات جراحية وتجميلية في وجهها، وخاصة منطقة "الأنف"، وظهرت في حفل الفضائيات العربية بشكل مختلف عن الفترة السابقة.

وظهر شكل أنف هنا الزاهد مدببا بطريقة واضحة ما أثار جدل واستغراب الحاضرين حول تغير شكلها بشكل مستمر وتساؤلات حول إجرائها عملية تجميل جديدة، خاصة بعدما كشفت من قبل في تصريحات تلفزيونية قائلة إنها أجرت عملية تجميل بالفعل لإزالة عضمة وندمت على إجراء هذه العملية.

وشاركت هنا الزاهد مؤخرا في بطولة فيلم "بحبك"، بجانب النجم تامر حسني، وحقق الفيلم نجاحا محلياً وعالمياً، بقائمة إيرادات أفلام موسم عيد الأضحى.

وتدور أحداث "بحبك" حول حياة شاب يخوض قصتي حب، ويتخبط قلبه بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.

وانتهت هنا الزاهد مؤخرا من تصوير مشاهدها في فيلم "مستر إكس" الذي تشارك في أحداثه مع زوجها الفنان أحمد فهمي، ومن المقرر عرضه في موسم نصف العام أو الكريسماس.