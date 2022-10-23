عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عملية تجميل جديدة؟.. هنا الزاهد تثير الجدل بتغير شكلها في مهرجان الفضائيات

هنا الزاهد
هنا الزاهد

أثارت الفنانة هنا الزاهد الجدل بعد ظهورها الأخير لتكريمها في مهرجان الفضائيات العربية مساء أمس السبت، والذي حضرته برفقة شقيقتها فرح الزاهد والتقطت الصور لها على السجادة الحمراء قبل الحفل. 

 

 

وظهرت هنا الزاهد بنحافة شديدة كعادتها في حفل مهرجان الفضائيات العربية وبفستان وردي اللون، أظهر أناقتها ولكن وجهها كان مختلفا بعض الشيء. 

وتغير شكل هنا الزاهد على مدار السنوات الماضية بعد إجراء عمليات جراحية وتجميلية في وجهها، وخاصة منطقة "الأنف"، وظهرت في حفل الفضائيات العربية بشكل مختلف عن الفترة السابقة.

وظهر شكل أنف هنا الزاهد مدببا بطريقة واضحة ما أثار جدل واستغراب الحاضرين حول تغير شكلها بشكل مستمر وتساؤلات حول إجرائها عملية تجميل جديدة، خاصة بعدما كشفت من قبل في تصريحات تلفزيونية قائلة إنها أجرت عملية تجميل بالفعل لإزالة عضمة وندمت على إجراء هذه العملية. 

 

 

وشاركت هنا الزاهد مؤخرا في بطولة  فيلم "بحبك"، بجانب النجم تامر حسني، وحقق الفيلم نجاحا محلياً وعالمياً، بقائمة إيرادات أفلام موسم عيد الأضحى.

 

وتدور أحداث "بحبك" حول حياة شاب يخوض قصتي حب، ويتخبط قلبه بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.

 

وانتهت هنا الزاهد مؤخرا من تصوير مشاهدها في فيلم "مستر إكس" الذي تشارك في أحداثه مع زوجها الفنان أحمد فهمي، ومن المقرر عرضه في موسم نصف العام أو الكريسماس. 

هنا الزاهد تامر حسني الفنانة هنا الزاهد فرح الزاهد عمليات تجميل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا 1-0 في الدوري

اشترى الآن.. مفاجأة صادمة في أسعار الذهب والجرام يبدأ من 743 جنيهًا

حلمي بكر يكشف المستور.. مفاجأة حول تورط حسام حبيب في إدمان شيرين عبدالوهاب

ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأحد 23-10-2022

مفاجآت مباراة السوبر.. 3 خدع أهلاوية وورطة زملكاوية

شوبير يزف بشرى سارة لعشاق الأهلي بشأن كهربا

علاقة غير شرعية وطفل.. 3 متهمين ينهون حياة شقيقتهم لـ غسل العار|ما القصة؟

سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة 23-10-2022

ترشيحاتنا

تعرف على تشكيل الأهلي لمواجهة أسوان بالدوري

شادي حسين يقود الهجوم.. كولر يعلن تشكيل الأهلي أمام أسوان

دعوة لقمة المناخ.. السيسي يهنيء جورجيا ميلوني على توليها رئاسة الحكومة الإيطالية

الزوجان وجها لوجه.. التفاصيل الكاملة لثاني جلسات محاكمة عريس الإسماعيلية.. شاهد

الثاني في 3 أيام ..اتصال هاتفي بين شويجو وأوستن حول روسيا وأوكرانيا

رئيس الوزراء: الدولة حريصة على تطوير البنية الأساسية والمناطق الحرة والصناعية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلاله بسيطة.. رشا مهدي تخطف الأنظار بظهورها| شاهد

إزاى تتغدى بـ 10 جنيه .. طريقة عمل أكلة مشبعة ومغذية

عروض سفر لـ دبي ومطاعم فاخرة وعشاء مخصوص.. ماذا جنى عامل "الكشري" بعد طرده ؟

بعضلات بطن.. إيمان العاصي تثير الجدل بظهورها| شاهد

فيديو

العالم ينتظر مصير بريطانيا.. تفاصيل قمة الـ3 ساعات بين جونسون وسوناك "فيديوجراف"

أحمد العوضي ومي حلمي..جبر خاطر غير متوقع لعامل النظافة بعد واقعة الكشري

حلمي بكر يكشف كواليس تعاطي شيرين المخدرات وعلاقة حسام حبيب

جبر الخواطر.. حكاية عامل النظافة مع محل الكشري| تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

نهال علام

المؤتمر الاقتصادي

كريمة أبو العينين

ومن البكاء ما فيه منافع

إلهام أبو الفتح

المؤتمر الاقتصادي بين الطموحات والتحديات

سوسن مراد عز العرب تكتب.. نهضة الصناعة الإبداعية في مصر

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ