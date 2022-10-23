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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الزوجان وجها لوجه.. التفاصيل الكاملة لثاني جلسات محاكمة عريس الإسماعيلية.. شاهد

عروس الاسماعيلية
عروس الاسماعيلية

نظرت اليوم الأحد، محكمة جنح قسم ثان الإسماعيلية، برئاسة المستشار عمر حسن عبدالمجيد نصار رئيس المحكمة، ثاني جلسات محاكمة عبدالله . أ زوج عروس الإسماعيلية والمتهم بالاعتداء بالضرب المبرح على زوجته وحبسها 15 يوماً داخل شقة أخيه.

عروس الإسماعيلية

عروس الإسماعيلية وجهاً لوجه مع زوجها داخل المحكمة

وحضرت الزوجة مها محمد المعروفة إعلامياً بـ عروس الإسماعيلية مع دفاعها وقائع الجلسة، كما ظهر المتهم عبدالله . أ، المعروف إعلاميا بـ زوج عروس الإسماعيلية خلال ثاني جلسات محاكمته، وتسيطر عليه حالة من الغضب الشديد لاسيما بعد ظهور مها زوجته.

زوج عروس الإسماعيلية

رد فعل غريب من عريس الإسماعيلية خلال جلسات محاكمته

وفي رد فعل غريب - توجه عريس الإسماعيلية إلى الصحفيين أثناء نقل وقائع الجلسة في بث مباشر وتفوه قائلا: “خلي بالك من التصوير بقى”، مشيرا إلى وجهه وهو مرتديا للكمامة.

زوج عروس الإسماعيلية

الموضوع كان هزار وقلب جد

وأكد دفاع “عبد الله. أ” الزوج المتهم في القضية المعروفة إعلاميا بالاعتداء علي عروس الإسماعيلية، إن الإعلام هو السبب في تصعيد الواقعة و"عمل منها بطلة"، مؤكدا أن هناك مثل مها الملايين من الزوجات التي تتعرض لنوبات غضب من قبل زوجها، ولكن البيوت مغلقة على أصحابها.

وأضاف دفاع عريس الإسماعيلية، أن هناك من هن أولى بالاهتمام الإعلامي منهن الزوجات المحرومات من الحصول على حقوقهن عند الانفصال وتكتظ بهم محكمة الأسرة بالمحافظات.

وتابع دفاع زوج عروس الإسماعيلية: “وفقا لأقوال طرفي القضية، اتفقا أن أصل الخلاف كان هزار انقلب إلي مشاجرة وليس هناك نية مبيتة لموكله لضرب زوجته أو الاعتداء عليها”.

عروس الإسماعيلية

تأجيل قضية عروس الإسماعيلية إلى 6 نوفمبر للنطق بالحكم

وفي نهاية الجلسة، قرّر المستشار عمر حسن عبدالمجيد نصار رئيس محكمة جنح قسم ثان الإسماعيلية ، تأجيل قضية محاكمة عبدالله. أ زوج عروس الإسماعيلية إلى 6 نوفمبر المقبل، للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم.
يذكر أن أولى جلسات محاكمة زوج عروس الإسماعيلية، بدأت الأحد الماضي بمحكمة جنح الإسماعيلية، ووجهت فيها النيابة اتهامات له بالاعتداء بالضرب المبرح على زوجته.

وكشفت مصادر نيابية بمحافظة الإسماعيلية في تصريحات خاصة لصدى البلد، البنود التفصيلية للاتهامات الموجهة لزوج عروس الإسماعيلية، وفقا لأوراق القضية رقم 9064 لسنة 2022 جنح ثان، المعروفة إعلاميا بالاعتداء على عروس الإسماعيلية.

زوج عروس الإسماعيلية يواجه اتهامين
 

وكشفت مصادر نيابية أنه وفقا للتحقيقات التي ما زالت تجري في القضية المعروفة إعلاميا بالاعتداء على عروس الإسماعيلية؛ يواجه الزوج المتهم بالتعدي، اتهامين بالضرب والاحتجاز.

وأوضحت المصادر، أن التهمة الأولى الموجهة للزوج؛ هي احتجاز المجني عليها "مها محمد"، بدون أمر أحد الحكام، بأن قام باحتجازها في منزل أحد ذويه مقيِّدًا حركتها.

كما يواجه المتهم، في القضية تهمة: إحداث الإصابات المبينة بالتقرير الطبي عمدا بالمجني عليها، والتي أعجزتها عن أشغالها مدة لا تزيد عن 20 يوما، حيث أنه قام بصفعها على وجهها، ولكمها في عينيها اليسري، وانهال على رأسها بالضرب؛ حتى أحدث إصابتها على النحو المبين بالتقرير.

وقال عريس الإسماعيلية في التحقيقات، إن زوجته كانت دائمة التهديد له في حالة وقوع أي مشاجرة بينهما باستدعاء ريهام سعيد وافتضاحه عبر القنوات الفضائية، وكانت تقول له من بعد واقعة " علقة الكوافير"، :" والله لاطلع اعملك بث".


أقوال عريس الإسماعيلية

ووفقا لما جاء بأقوال عريس الإسماعيلية فإن زوجته كانت غير راضية على عيشتها معه وتطلب الطلاق في كل خلاف، وتذهب لأسرتها، وتترك منزل الزوجية لمدة تصل إلى 40 يوما، وهو السبب الذي دفعه لرفض ذهابها إليهم حفاظا علي بيته من الخراب والاحتفاظ بعلاقته بزوجته.

و خلال التحقيقات زعم عريس الإسماعيلية اصطدام المجني عليها بأثاث منزلها، وانكر كل الاتهامات التي وجهتها العروس له في التحقيقات.

وكان عبد الله أحمد مصطفي، تاجر خضار، زوج مها محمد المعروفة إعلاميا بـ عروس الإسماعيلية، قد أدلي باعترافاته أمام نيابة ثان، علي مدار الأيام القليلة الماضية.


اتهام شقيق عريس الإسماعيلية

وكشفت مصادر رسمية، تفاصيل جديدة بشأن اتهام شقيق عريس الإسماعيلية، ويدعى "مصطفى"، في قضية سرقة بالإكراه و محاكمته بالسجن.

ونفت المصادر، ما نشر ببعض المواقع الإلكترونية بشأن اتهام “ مروان”  “ شقيق عريس الإسماعيلية وصاحب المقولة الشهيرة “ كل حمام يا بيه”، في قضية سرقة.


استدعاء شقيق عريس الإسماعيلية

وأكدت المصادر أنه تم استدعاء شقيق عريس الإسماعيلية؛ للاستماع إلى أقواله فيما هو منسوب إليه من اتهامات في واقعة الاعتداء علي مها زوجة شقيقه المعروفة إعلاميا بعروس الإسماعيلية بالضرب المبرح.

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