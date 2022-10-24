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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجوزاء.. حظك اليوم الاثنين 24 أكتوبر 2022: مشروع جديد

برج الجوزاء
برج الجوزاء

تشير توقعات برج الجوزاء اليوم، إلى أنه بحاجة لبدء مشاريع جديدة خاصة إذا كان يعاني مؤخرا من خسارة مالية.

وإليك توقعات برج الجوزاء اليوم الاثنين 24 أكتوبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الجوزاء وحظك اليوم الاثنين 24 أكتوبر


مواليد برج الجوزاء هم مفكرون عظماء، وإذا كنت منتميا لهذا البرج فأنت مفكر وذكي ولديك كفاءة عالية وعلى استعداد دائمًا لتجربة أشياء جديدة وتسعى إلى التواصل المفتوح والمخلص وتريد شريكًا بنفس الفكر والمرح ولا توجد أبدًا لحظة مملة عندما تكون بجوار الأشخاص.

 حاول مشاركة مشاكلك مع شخص ما لأن هذا يمكن أن يقطع شوطًا طويلاً في تحسين حالة مواليد برج الجوزاء المزاجية ويمكن أن يكون التخطيط للأنشطة الانفرادية واعدًا اليوم، وقد لا ترغب في السفر اليوم ولهذا السبب قمت بإلغاء خطط العشاء والغداء اليوم.

توقعات برج الجوزاء عاطفيا 

اليوم هو أفضل وقت للتعافى النفسي والروحاني فقد حان الوقت للتخلص من كل السلبية من عقلك والتصالح مع طبيعتك وشخصيتك الحقيقية، وحاول الحصول على رضا والديك والابتعاد عن الشجار مع شريك الحياة 

توقعات برج الجوزاء مهنيا 

سيكون زملائك متحمسين للغاية بسبب وجودك يا برج الجوزاء وستكون ردود أفعالك رائعة ومن المرجح أن يشعر الناس بالانجذاب إلى التفاني والجهود التي تبذلها في عملك ويمكنك كسب صفقة دولية وتحقيق أرباح ضخمة لشركتك.

لا يهم كم عدد العقبات التي توضع الآن في طريق مشروعك الجديد يا برج الجوزاء  لأنك ستكون قادرًا على الإبحار عبرها كما لو لم تكن موجودة،و يبدو أن النجاح يأتي إليك الآن بسهولة يا برج الجوزاء ولكن من الضروري تجنب الشعور بالثقة المفرطة.

توقعات برج الجوزاء صحيا

اليوم الأمراض البسيطة قد تزعج برج الجوزاء لذا اتخذ الاحتياطات اللازمة ضد البرد والسعال والصداع وقد تشعر بألم في معصمك أو إصبعك وهذا يمكن أن يبطئ من وتيرة يومك.

توقعات برج الجوزاء خلال الأيام المقبلة 

قد ينتهي بك الأمر إلى الشجار مع شريكك على شيء تافه، وهذا هو السبب في أنك قد تشعر عاطفيًا بالضعف وعدم السعادة على الإطلاق، ويمكن أن تستنزف هذه المعركة عقلك وقد ترغب في أخذ قسط من الراحة والاسترخاء. 

تحتاج إلى قبول مشاعرك بدلاً من قمعها وسيكون ترتيب الأشياء في أقرب وقت هو أفضل صفقة.

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