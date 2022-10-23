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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

من ركلة جزاء.. علي معلول يحرز هدف تقدم الأهلي في شباك أسوان

علي معلول
علي معلول

أحرز على معلول هدف تقدم النادي الأهلي في شباك نادي أسوان خلال اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري.

وحصل النادي الأهلي على ركلة جزاء في الدقيقة 15 بعد إعاقة من الحارس عمرو حسام لمحاولة مرور شادي حسين داخل منطقة الجزاء ليتمكن على معلول من تسجيلها.

بدأ النادي الأهلي، اللقاء بضغط هجومي من أجل إحراز هدف التقدم حتى تمكن على معلول من إحراز هدف تقدم المارد الأحمر من ركلة جزاء.
وخاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمود متولي وعلي معلول ومحمد عبد المنعم وأكرم توفيق.
خط الوسط: حمدي فتحي وأحمد عبد القادر وحسين الشحات وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة.
خط الهجوم: شادي حسين.


بينما خاض أسوان المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: عمرو حسام

خط الدفاع: احمد كاستلو - احمد دحروج - اسلام صلاح - علي فتحي - مصطفى عبد الرسول

خط الوسط: عبد العزيز موسى - عماد فتحي - احمد خالد

خط الهجوم: ماليك ايفونا - احمد بالحاج

النادي الأهلي أسوان شادي حسين علي معلول محمد الشناوي الدوري المصري

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