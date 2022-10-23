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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شادي حسين يقود الهجوم.. كولر يعلن تشكيل الأهلي أمام أسوان

صدى البلد

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق أمام أسوان في الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمود متولي وعلي معلول ومحمد عبد المنعم وأكرم توفيق.
خط الوسط: حمدي فتحي وأحمد عبد القادر وحسين الشحات وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة.
خط الهجوم: شادي حسين.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وياسر إبراهيم ومحمد شريف وبرونو سافيو وعمرو السولية وحسام حسن وبيرسي تاو وكريم فؤاد ومحمد هاني.

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شادي حسين يقود الهجوم.. كولر يعلن تشكيل الأهلي أمام أسوان

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