أورمان ببني سويف: تحالف العمل الأهلي يسعى لنقل الشرائح المحتاجة إلى دائرة الاكتفاء

قال إمام أحمد إمام مدير جمعية «الأورمان» ببني سويف ، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، يعمل على توعية الأسر بشأن التمكين الاقتصادي والانتقال من الشرائح المحتاجة إلى دائرة الاكتفاء والإنتاج، وذلك من خلال دعم الأسر بمشروعات تنموية متنوعة.

وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، نفَّذ العديد من المشروعات الكبرى التي أفادت المجتمع سواء في التمكين الاقتصادي أو الاجتماعي.

وأشار إلى أنه بالنسبة للتمكين الاقتصادي للتحالف الوطني، تمكن من إنشاء مشروعات تنموية كبرى بالمحافظة عن طريق التحالف لتمكين الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية؛ وذلك بهدف دعم المشروعات الصغيرة ومشروعات الخياطة والنجارة والحدادة وتشجيع المشروعات الحرفية، خاصة وأن الدولة تتحرك بقوة نحو الخريطة الاقتصادية للمرور بأمان.

كانت جمعية الأورمان ببني سويف ، شاركت اليوم الأحد، ضمن التحالف الوطني للعمل الأهلي، بتوزيع عقود 300 مشروعا صغيرا، بهدف تحسين الظروف المعيشية للفئات الأولى بالرعاية من خلال إقامة مشروعات صغيرة توفر مصدر دخل يضمن لهذه الفئة حياة كريمة.

وتضمنت الاحتفالية عرض فعاليات المؤتمر الإقتصادي، فضلا عن عرض نماذج ناجحة لبعض الحالات المستفيدة، فيما اختتمت الفعالية بتسليم 300 مشروعا متنوعا، وذلك ضمن خطة الدولة لمساندة الأسر الأولى بالرعاية، من خلال التكامل وتضافر الجهود بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني لتعزيز ثقافة العمل والإنتاج.