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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: المؤتمر الاقتصادي نقطة تحول في نشاط القطاع الخاص

صدى البلد

علق الدكتور منجي علي بدر، الوزير المفوض والمفكر الاقتصادي، على أهمية دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ المؤتمر الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي لخص أهمية المؤتمر في هذه الجملة "دعنا نجلس سويا لكي نسمع بعضنا لبعض".

وأضاف "بدر"، خلال لقائه ببرنامج "مساحة حرة"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن كلمات أو دعوات الرئيس عبد الفتاح السيسي للمؤتمر جاءت لسماع الشكاوى التي تواجه القطاع الخاص والمستثمرين بشكل عام، واقتراحاتهم للقطاع الخاص لتفعيل دوره، مشيرًا إلى أن المؤتمر مهم للغاية ويُمثل خريطة الدولة مع القطاع الحكومي والخاص والمفكرين و12 جهة منها الملحقين الاقتصاديين للدول المعتمدة في مصر.

وشدد الوزير المفوض والمفكر الاقتصادي، على أهمية المؤتمر الاقتصادي لأنه يعتبر نقطة تحول مهمة في نشاط القطاع الخاص المصري ويجب أن يُستغل بطريقة عملية بعدم التزايد في الشكاوى، مشيرًا إلى أن الدولة مستمرة في منح فرص للقطاع الخاص فالسياسات والإجراءات ليست نقطة ثابتة بل تاريخ مستمر لمنح مزايا قطاع الخاص والنشاط الاقتصادي.

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