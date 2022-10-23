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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سنصنع معا مستقبلا أروع .. تهنئة حارة من كيم جونج أون لـ شي جين بينج

شي جين بينج وكيم
شي جين بينج وكيم جونج أون

وجّه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون "أحرّ التهاني" إلى الرئيس الصيني شي جين بينج على فوزه بولاية ثالثة تاريخية على رأس الحزب الشيوعي الصيني، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، الأحد.

وقال كيم، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، "سنصنع معاً مستقبلاً أروع للعلاقات بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والصين من أجل تلبية متطلبات العصر".

حصل الرئيس الصيني، شي جين بينج، اليوم الأحد، على فترة ولاية ثالثة تاريخية وغير مسبوقة كزعيم للحزب الشيوعي، مما يعزز مكانته كأقوى حاكم للبلاد منذ ماو تسي تونج.

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وقدم شي لجنة دائمة جديدة للمكتب السياسي مكونة من 7 أعضاء،  والتي ستحدد مسار تنمية البلاد في السنوات الخمس المقبلة. وفيما يلي الأفراد الذين تم انتخابهم اليوم، الأحد، من قبل اللجنة المركزية، أكبر هيئات صنع القرار في الحزب، لتصل إلى قمة السلطة السياسية في الصين.

وتتكون اللجنة الدائمة للمكتب السياسي، أو المكتب السياسي، للجنة المركزية (سبعة أعضاء) وهم: الأمين العام للجنة المركزية: شي جين بينج، 69 عاما؛ ولي تشيانج ، 63 عامًا؛ وتشاو ليجي، 65 عاما؛ ووانج هونينج، 67 عاما؛ وتساي تشي، 66 عاما؛ ودينج زوكسيانج، 60 عامًا؛ ولي شي، 66 عامًا.

وتم تجديد ولاية شي كأمين عام للحزب لخمس سنوات خلال عملية تصويت جرت في جلسة مغلقة ما يمهد لتثبيته رسميا على رأس الدولة لولاية جديدة في مارس 2023.

وتم تعيين شي جينبينج مجدداً على رأس القوات المسلحة الصينية، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة أن شي "عين كذلك رئيسا للجنة العسكرية المركزية".

وتعهد شي جين بينج اليوم، بـ"العمل بجد" بعد فوزه بولاية ثالثة تاريخية على رأس الحزب الشيوعي الصيني.

وصرح شي للصحفيين في قصر الشعب في بكين "أود أن أشكر بصدق الحزب بكامله للثقة التي أبداها لي" متعهدا بـ"العمل بجدّ لإنجاز مهامنا".

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