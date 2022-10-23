كلاسيكو المغرب.. الوداد يفوز على الرجاء 2/ 1 في الدوري

نجح فريق الوداد في الفوز على نظيره الرجاء في مباراة الديربي، بنتيجة 2/1، والتي جمعت بين الفريقين، في إطار الجولة السادسة من منافسات بطولة دوري “أنوي” المغربي.

وتصدى أنس الزنيتي حارس الرجاء لركلة جزاء في الشوط الأول من يحيى جبران لاعب الوداد في الدقيقة 9.

وفي الشوط الثاني، سجل الوداد هدفين، الأول عن طريق أيمن الحسوني والثاني عن طريق أرسين زولا في الدقيقة 81.

وسجل هدف الرجاء الوحيد اللاعب محمد الناهيري في الدقيقة 90 من ركلة جزاء.

وجاء تشكيل الرجاء كالتالي:.

الزنيتي - الناهيري - الصبار - الهدهودي - حركاس - زريدة - بوزوق - بن غيث - أو هولو - مايي - بن تايك.

بينما أعلن الحسين عموتة، المدير الفني لنادي الوداد، تشكيل فريقه أمام الرجاء والذي جاء كالتالي:

تشكيل الوداد:

تكناوتي - بن عيادة - زولا - جبران - الجعدي - حسوني - أوناجم - عطية الله - سامبو - العملود - بوهرة.

وبهذه النتيجة، يتصدر الوداد جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 14 نقطة، بينما يأتي فريق الرجاء البيضاوي في المركز الثاني عشر برصيد 6 نقاط، من جدول الترتيب.