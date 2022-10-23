فيلم أخويا للنجم أحمد عز يشارك في المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون

يشارك فيلم" أخويا " للنجم أحمد عز في المهرجان المصري الامريكي للسينما والفنون، وذلك ضمن مسابقة الأفلام الروائية القصيرة.



أحمد عز وفيلم أخويا :

كان النجم أحمد عز انتهي من تصوير الفيلم القصير "أخويا" الذى يخوض به أولى تجاربه في الأفلام القصيرة، بتوقيع المخرجة ساندرا نشأت، ويشارك في بطولته صلاح عبد الله وبسنت شوقى وعدد آخر من الفنانين، ويناقش الفيلم علاقة أخ وهو أحمد عز بشقيقه من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في إطار إنساني.

ويتعاون أحمد عز مع المخرجة ساندرا نشات مجددًا بعدما قدما سويًا العديد من التجارب السينمائية الناجحة، بداية بفيلم "ملاكى إسكندرية" عام 2005، وكررا التجربة في العام التالي بفيلم "الرهينة"، ثم "مسجون ترانزيت" عام 2008، وكان فيلم "المصلحة" آخر الأعمال التي جمعتهما عام 2012، وحقق نجاحا كبيرا سواء على مستوى النقاد أو المستوى الجماهيرى.

وأعلنت إدارة المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون، برئاسة صفوت يوسف، مشاركة الفيلم الروائي المصري "خديجة" للمخرج مراد مصطفى، ضمن مسابقة الأفلام الروائية القصيرة بالدورة الثانية من المهرجان، والتي تقام في نيويورك يوم 4 نوفمبر المقبل.

وأوضحت إدارة المهرجان -عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"- أن الفيلم تم تصعيده للمشاركة ضمن 55 فيلما بالنهائيات، وسوف تشاهدها لجنة تحكيم مكونة من المخرج الكبير هاني لاشين رئيسا، وعضوية كل من الفنانة إلهام شاهين، والموسيقار الكبير راجح داوود، والكاتب الكبير عاطف بشاي، ومدير التصوير إسلام عبد السميع، والدكتورة إيمان يونس وكيل المعهد العالي للسينما، ومهندس الديكور السينمائي عبد الله خليل.

فيلم "خديجة" من الأفلام الروائية المصرية المهمة التي استطاعت خلال الفترة الأخيرة أن تتواجد عالميا وبقوة ضمن أهم الأفلام، حيث حظي الفيلم بالمشاركة في كبرى المهرجانات السينمائية العالمية، منها مشاركته في المسابقة الرسمية بالدورة الـ44 من مهرجان "كليرمون فيران" السينمائي الدولي بفرنسا، ومهرجان "وارسو" للسينما الإفريقية ببولندا في الدورة الـ16، ومهرجان بيروت السينمائي الدولي.

كما شارك الفيلم في مهرجان "هوليوود" للفيلم العربي بأمريكا، واستطاع أن يقتنص العديد من الجوائز المهمة في المهرجانات العالمية، كان من أبرز تلك الجوائز حصوله على جائزة أفضل فيلم روائي قصير بمهرجان "براتيسلافا" السينمائي الدولي في سلوفاكيا، كما فاز بجائزة أفضل فيلم روائي في مهرجان الكاف الدولي للفيلم القصير بتونس.

خديجة تدور أحداثه حول فتاة تبلغ من العمر 17 عاما تعيش بمفردها مع طفلها حديث الولادة، بعد أن غادر زوجها للعمل في مدينة نائية، وفي أحد الأيام تذهب للتجول في شوارع القاهرة الصاخبة للقيام ببعض الزيارات في ظل مواجهتها لضغوط اجتماعية كبيرة، لكنها تشعر بعدم الارتياح وسط الأجواء المحيطة ويحدث لها العديد من المفارقات.

الفيلم إنتاج مصري فرنسي مشترك، بطولة ملك طارق، قصة وسيناريو وحوار مراد مصطفى، مونتاج محمد ممدوح