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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أحمد السجيني عن المؤتمر الاقتصادي: مشهد يستحق التحية والتقدير

صدى البلد

علق المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على المؤتمر الاقتصادي، قائلا: مصر ستكون غير ما قبل بعد المؤتمر الاقتصادي، متابعا: اتقدم بالتحية لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ولفريق العمل الخاص بالمؤتمر.

أضاف "السجيني" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع على قناة “الحدث اليوم”،أن حديث رئيس الوزراء عن الماضي، وتطور الوضع لاقتصادي، بمثابة وقفة مهنية متخصصة مع النفس، وتدل على أن المسئلة والمؤتمر لم يتم بشكل ارتجلي وعشوائي.

واسترسل رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: نحن أمام مشهد يستحق كل التحية والتقدير، وعلينا جميعا العمل مع المؤتمر الاقتصادي و إبداء الآراء في المحاور الاقتصادية.

وأكمل: نحن أمام مشهد صادق وصريح، متابعا: ما يحدث اليوم بمثابة عمل جليل، ونأمل أن ينتهي بمخرجات تساعد الاقتصاد المصري بشكل قوي.

المؤتمر الاقتصادي الإدارة المحلية مجلس النواب احمد السجيني اخبار التوك شو

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