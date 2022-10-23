طلب مفاجئ لـ مؤمن زكريا بشأن مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

أكد مؤمن زكريا، نجم النادي الأهلي السابق، أنه يرغب في حضور مباراة القلعة الحمراء أمام الزمالك، في بطولة السوبر المصري.

وكتب مؤمن زكريا عبر صفحته الرسمية على فيسبوك قائلاً: “عايز أروح مباراة السوبر إيه المطلوب”.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره الزمالك يوم 28 أكتوبر الجاري، في إطار نهائي كأس السوبر المصري في الإمارات.

الأهلي ضد أسوان

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم، في الفوز على نظيره أسوان في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد.