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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طلب مفاجئ لـ مؤمن زكريا بشأن مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

صدى البلد

أكد مؤمن زكريا، نجم النادي الأهلي السابق، أنه يرغب في حضور مباراة القلعة الحمراء أمام الزمالك، في بطولة السوبر المصري.

وكتب مؤمن زكريا عبر صفحته الرسمية على فيسبوك قائلاً: “عايز أروح مباراة السوبر إيه المطلوب”.

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شوبير: تأجيل مبارة الزمالك أمام بيراميدز | تفاصيل

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره الزمالك يوم 28 أكتوبر الجاري، في إطار نهائي كأس السوبر المصري في الإمارات.

الأهلي ضد أسوان

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم، في الفوز على نظيره أسوان في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد.

الأهلى الزمالك السوبر المصري أسوان الاهلي ضد اسوان

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