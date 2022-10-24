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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد الإعلان عن الحفاظ على الجنيه ..أسعار الدولار اليوم 24-10-2022

أسعار الدولار اليوم
أسعار الدولار اليوم

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 24 أكتوبر 2022 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.


أسعار  الدولار فى مصر
 

بلغ  سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى فى العقارى المصري العربي 19.69جنيه للشراء و 19.71جنيه للبيع .
 

سجلت أسعار الدولار اليوم  مقابل الجنيه المصرى  فى بنوك(مصرف أبوظبى الاسلامي،مصر إيران للتنمية،الاستثمار العربي) 19.68جنيه للشراء و 19.71جنيه للبيع .
 

وصلت أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك ( المصري لتنمية الصادرات والإسكندرية )  19.66جنيه للشراء و 19.71جنيه للبيع.

 

وسجلت أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين  فى بنوك (التجاري الدوليCIB ،الأهلى المتحد ،المصرف المتحد،قطر الوطني) 19.65جنيه للشراء و 19.71جنيه للبيع.

 

وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنك كريدى اجريكول نحو  19.64جنيه للشراء و 19.671جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم 

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك ( الأهلى ،مصر ) نحو 19.63جنيه للشراء و 19.69جنيه للبيع.

 

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أقل سعر لـ الدولار أمام الجنيه اليوم 23-10-2022


سجلت أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم  فى بنوك(العربى الافريقى الدولى، فيصل الإسلامي،قناة السويس) نحو 19.63جنيه للشراء و 19.71جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى البنك المركزي 

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري فى البنك المركزي 19.62جنيه للشراء و 19.73جنيه للبيع .

أسعار الدولار

أسعار الدولار الأمريكي 

استقرت أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم  فى بنوك (أبوظبي التجاري ،بلوم ،المشرق ،أبوظبى الاول FAB، الامارات دبي الوطني،المصرف العربي الدولي،التنمية الصناعية  ،الكويت الوطني،البركة) نحو 19.61جنيه للشراء و 19.71جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم  فى بنك اتش اس بى سى HSBC نحو 19.69جنيه للشراء و 19.69جنيه للبيع.

 

ويقدم بنك العقارى المصري العربي أعلى سعر شراء الدولار مسجلا 19.69جنيه للشراء.

 

الحفاظ على العملة المحلية 

وكان حسن عبدالله محافظ البنك المركزين ، أعلن مساء أمس ، أن البنك فى طريقه إلى أن يطلق مؤشرا لـ ‎الجنيه المصري يعتمد على بعض ‎العملات و‎الذهب لتغيير ثقافة الارتباط بـ الدولار.

 

 

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