أخبار السوشيال: تأجيل مبارة الزمالك أمام بيراميدز في الدوري.. وكهربا ينشر صورة جديدة

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

علق الاعلامى هانى حتحوت ، على فوز الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد، في المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد القاهرة في إطار مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

نشر الاعلامى احمد شوبير ، حارس مرمى الاهلى السابق ، تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك ”.

علق الفنان نبيل الحلفاوى على اداء النادى الاهلى امام أسوان ، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد في المرحلة الثانية لبطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

نشر محمود كهربا، لاعب النادى الأهلى صورة من غرفة النوم عبر خاصية استوري بحسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.