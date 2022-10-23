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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

مليار جنيه إسترليني.. فرج عامر يصدم الجميع حول قيمة انتقال هالاند من السيتي

صدى البلد

اكد فرج عامر رئيس نادى سموحة السابق ، ان قيمة انتقال إيرلينج هالاند من مانشستر سيتي لن تقل عن مليار جنيه استرليني وسوف يسجل ارقام يعجز تحطيمها في الخمسين سنة القادمة . 

 

وكتب فرج عامر “ هالاند لن ينتقل من مانشستر سيتي بقيمة اقل من مليار استرليني علي اقل تقدير ، بسبب انة افضل هداف في تاريخ كرة القدم وسوف يسجل ارقام يعجز تحطيمها في الخمسين سنة القادمة ”.

 

و عاد مانشستر سيتي لسكة الانتصارات، بعد الهزيمة أمام ليفربول الأسبوع الماضي، وذلك بانتصاره على ضيفه برايتون بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد الاتحاد ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

وافتتح النرويجي إيرلينج هالاند، التسجيل لـ مانشستر سيتي بهدف في الدقيقة 22، عندما تلقى كرة طولية من الحارس إديرسون مواريش، ليراوغ سانشيز حارس برايتون، ويُطيح بويبستر المدافع، مسكنًا الكرة الشباك.

 

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لـ مانشستر سيتي بعد تدخل دانك على برناردو سيلفا، ليتولى هالاند تنفيذها بنجاح مضيفًا ثاني أهداف فريقه في أول أشواط اللقاء.

وفي الشوط الثاني، تمكن البلجيكي تروسارد من تسجيل الهدف الأول لـ برايتون بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، سكنت شباك مانشستر سيتي في الدقيقة 53.

وتمكن البلجيكي كيفن دي بروين من تسجيل الهدف الثالث لـ مانشستر سيتي في الدقيقة 75 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، مؤمنًا انتصار فريقه في مباراة اليوم.

 

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة 26 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما تجمد رصيد برايتون عند 15 نقطة في المركز الثامن.

فرج عامر سموحة ليفربول مانشستر سيتي الدوري الانجليزي الممتاز نادي سموحة

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