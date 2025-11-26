قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استكمال تجهيزات سكن أطباء مستشفى الواحات البحرية وتوفير جهاز أشعة حديث

أحمد زهران

وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، عقب الزيارة الأخيرة التي أجراها  لمبنى سكن الأطباء بمستشفى الواحات البحرية ومتابعته لأعمال استكمال المرافق والتجهيز الداخلي.

وأعلن المحافظ الانتهاء من تنفيذ مجموعة من الأعمال الخاصه بالمرافق التي تُمكّن من بدء تشغيل السكن في أقرب وقت لخدمة الأطقم الطبية العاملة بالمستشفى.
وأكد المحافظ أنه تم تركيب محول كهربائي جديد ومدّ الكابلات اللازمة لتشغيل التيار الكهربائي بالمبني بشكل مستدام إلى جانب إدخال مياه الشرب وتشغيلها، بما يضمن تهيئة بيئة خدمات أساسية كاملة داخل السكن.
وأضاف المحافظ أنه تم فرش الغرف بإجمالي ٤٨ سريرًا كامل المشتملات وسبل الإقامة، وذلك دعمًا لاستقرار الأطباء الوافدين من خارج مركز الواحات البحرية وتوفير بيئة مجهزة تساعدهم على أداء مهامهم الطبية بكفاءة.
وأشار المهندس عادل النجار إلى أن استكمال تجهيزات مبنى السكن يُعد خطوة مهمة ضمن جهود المحافظة لتعزيز المنظومة الصحية بالمركز وتحسين ظروف العمل والراحة للأطقم الطبية، وهو ما سينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
ومن جانبه، أوضح الدكتور إسحاق جميل مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة أنه تم اليوم صرف جهاز الأشعة (C-ARM) المخصص لغرف العمليات بمستشفى الواحات البحرية، وذلك ضمن خطة المديرية لرفع كفاءة المستشفيات ودعمها بالمعدات الحديثة.
وأكد أن توفير الجهاز سيُسهم في تعزيز قدرة الفريق الطبي على إجراء العمليات الدقيقة وتوسيع مجالات التدخل الجراحي بالمستشفى، بما يحسن مستوى الرعاية الصحية داخل المركز.

