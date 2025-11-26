أنواع الحسد وكيفية الوقاية منها .. هذه أفضل رقية شرعية مجربة

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الحسد نوعان: حسد مذموم وحسد يُقال له حسد حميد، موضحًا أن الحسد له أربعة أنواع.

الحسد المحمود المطلوب

وأوضح الجندي، خلال حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال"، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الأربعاء، أن النوع الأول هو الحسد المحمود المطلوب، وهو الحسد الجميل اللطيف الظريف، ويعني الغبطة، حيث يقول الإنسان: "يا رب بارك له في عربيته وارزقني مثلها"، أو "ربنا اديني زيها".

وأوضح أن هذا النوع من الحسد محمود، ويستحقه من يتنافس معه الإنسان في الخير، مستشهداً بحديث النبي ﷺ: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالاً فينفقه آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار»، مؤكدًا أن الحسد هنا معناه التمني والغبطة وليس التمنى زوال النعمة.

الحسد المذموم

وأكد أن النوعين الآخرين من الحسد مذمومان، الأول الحسد المذموم وهو تمني زوال نعمة المحسود وانتقالها إلى الحاسد، مثل أن يقول الشخص: "يا رب خذها منه واديها لي".

ولفت إلى أن النوع الثالث هو الحقد، وهو تمني زوال نعمة المحسود دون انتقالها لأحد، مثل أن يقول: "يا رب تتحرق عربيته"، مؤكدًا أن هذا النوع يضر صاحبه أولًا ويؤذي نفسه.

الحسد المعكوس

وأشار إلى أن النوع الرابع هو الغل، وهو الحسد المعكوس، الذي يصيب الأغنياء ويكون عبارة عن الحزن لتكرار نعمة المحسود، مثل أن يغضب الغني من نجاح غني آخر أو من حصوله على هدية، موضحًا أن الغل هو مرض الأغنياء ويزول عند أهل الجنة، لأنهم يرون الناس يدخلون الجنة بعد التوبة بدل الانشغال بالغيرة.

وأكد أهمية الغبطة والرفق في التعامل مع الآخرين، وأن الحسد المحمود والغبطه ترفع النفوس وتزيد التنافس في الخير، بينما الحسد المذموم والحقد والغل يؤديان إلى الضرر النفسي والاجتماعي.

دعاء الشعراوي لفك السحر

«اللهم إنك أقدرت بعض عبادك على السحر والشر، ولكنك احتفظت لذاتك بإذن الضر، فأعوذ بما احتفظت به مما أقدرت عليه بحق قولك الكريم: «وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ»، بعد أن تقول دعاء فك السحر لايمكنهم الله منك، لكن إن استجبت لهم وذهبت لهم، يقولون: سنحل لك، وبالفعل يحل لك مرة، لكن إن ابتعدت عنه "يعقد لك" حتى تذهب إليه مرة ثانية».



الرقية الشرعية من السنة النبوية

بسم الله أرقيك، من كل شيءٍ يؤذيك، من شرّ كلّ نفسٍ أو عين حاسدٍ الله يشفيك، بسم الله أرقيك.

- بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيءٌ في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم؛ ثلاث مراتٍ. بسم الله يبْريك، ومن كل داءٍ يشفيك، ومن شرّ حاسدٍ إذا حسد، وشرّ كلّ ذي عينٍ.٣- بسم الله (ثلاثًا) أعوذ بالله وقدرته من شرّ ما أجد وأحاذر؛ سبع مراتٍ.

- أذهب البأس رب الناس، واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاءً لا يغادر سقمًا. أعوذ بكلمات الله التامّة من كلّ شيطانٍ وهامّةٍ وكلّ عينٍ لامةٍ.



- أعوذ بكلمات الله التامّات من شرّ ما خلق. أسأل الله العظيم ربّ العرش العظيم أن يشفيك؛ سبع مرّاتٍ.

- اللهم صلِ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيدٌ، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميدٌ مجيدٌ.