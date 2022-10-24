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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متزوج من 4 نساء ويريد طلاق واحدة ليتزوج الخامسة.. أمين الفتوى ينصحه على الهواء

الدكتور عويضة عثمان
الدكتور عويضة عثمان

رد الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال احد المتصلين يدعى مصطفى، بأن صديق له متزوج من 4 نساء ولديه 5 أبناء، ويريد أن يتزوج الخامسة، فهل يجوز شرعا، خاصة  أنه يريد أن يطلق واحده من زوجاته، فهل يمكن أن يضحى بواحدة ليتزوج من أخرى؟.
 

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فأجاب الدكتور عويضة عثمان، خلال لقائه ببرنامج "دين ودنيا" على فضائية "صدى البلد" قائلا : إن الرجال زمان كانوا يتزوجون النساء لله، من أجل إقامة أسرة وعفاف نفسه، لذلك ينصحه بعدم طلاق زوجة من أجل زواج امرأة أخرى، حتى لا يكسر بخاطر زوجته من أجل بديلة لها.

ونصح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بعدم طلاق زوجته ويبقيها معه على زمته بدون طلاق ويرضى بما قسم الله له ويعينه على الزوجات الأربعة والأبناء الخمسة، وهذا لا يحسد، بل يشفق، لأن الرجل إذا تزوج من امرأة واحدة وتكافح معه معناة الحياة  ولديه الولد فليشكر الله، ولكن إذا كان قادر على الزواج مرة أخرى فلا حرج في ذلك. 

أمين الفتوى الإفتاء الدكتور عويضة عثمان دين ودنيا الزواج

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