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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تكشف سبب تحطم المقاتلة "سو-34" بمدينة ييسك

أرشيفية
أرشيفية

أفادت هيئات الأمن الروسية بأن سبب تحطم المقاتلة الروسية من طراز "سو-34" وسقوطها على مبنى سكني بمدينة ييسك هو اصطدامها بنورسين ما أشعل النار بمحركها.

وأشارت الهيئة إلى أن الطيرين علقا بمحركات القاذفة أثناء إقلاعها.

وأضافت: "عثر الخبراء على بقايا النوارس أثناء فحص حطام الطائرة".

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وفي وقت سابق، قال مسؤولون إن طائرة عسكرية روسية تحطمت في مبنى سكني في مدينة إيركوتسك السيبيرية يوم الأحد وقتل الطياران، في ثاني حادث مميت من نوعه خلال ستة أيام تتعلق بطائرة مقاتلة من طراز سوخوي.

وفي منشور على تيليجرام، قال حاكم إيركوتسك، إيجور كوبزيف، إن الطائرة تحطمت في منزل من طابقين في المدينة.

ونشر مقطع فيديو يظهر رجال الإطفاء وهم يتسلقون الحطام ويوجهون نفثات من الماء نحو الأنقاض التي لا تزال مشتعلة.

 

روسيا تحطم مقاتلة ييسك حطام الطائرة المقاتلة

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