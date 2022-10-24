في يومه العالمي.. أعراض تعرفها لأول مرة عن شلل الأطفال

يحتفي العالم اليوم في ال 24 من أكتوبر باليوم العالمي ل شلل الأطفال، وشلل الأطفال مرض يسببه فيروس شلل الأطفال.

معظم الأشخاص ليس لديهم أعراض أو أعراض خفيفة ، لكن البعض يصابون بالشلل، قبل اللقاحات ، أصيب الآلاف بالشلل في حالات تفشي المرض، تم القضاء على فيروسات شلل الأطفال البري من النوع 2 و 3 ، لكن النوع الأول لا يزال ينتشر في بعض أنحاء العالم، التطعيم هو أفضل طريقة للوقاية من شلل الأطفال، لا يوجد علاج لشلل الأطفال.

أعراض شلل الأطفال غير المسبب للشلل

يبدأ شلل الأطفال غير المسبب للشلل بنفس أعراض شلل الأطفال المجهض، تبدأ الأعراض الإضافية في غضون أيام قليلة ، بما في ذلك:

تصلب الرقبة.

الشعور بألم أو دبابيس وإبر في ذراعيك وساقيك.

صداع حاد.

الحساسية للضوء (رهاب الضوء).

أعراض شلل الأطفال

يبدأ شلل الأطفال المشلول بأعراض مشابهة لشلل الأطفال المجهض أو شلل الأطفال غير المسبب للشلل، يمكن أن تظهر أعراض إضافية بعد أيام أو أسابيع ، بما في ذلك:

حساسية للمس.

تشنجات عضلية.

بالإضافة الى:

يؤدي شلل الأطفال النخاعي إلى عدم قدرتك على تحريك ذراعيك أو ساقيك أو كليهما (شلل).

يجعل شلل الأطفال الصلي من الصعب التنفس والبلع والتحدث.

التهاب سنجابية النخاع الشوكي له أعراض شلل الأطفال النخاعي وشلل الأطفال