بعد واقعة السرقة في جامعة سوهاج | فصل نهائي للطلاب حال هذه المخالفات

اثارت واقعة سرقة طلاب جامعة سوهاج لمخزن القطع التعليمية التابع لكلية الآثار، العديد من الجدل علي وسائل التواصل الإجتماعي السوشيال ميديا، وتساءل العديد عن العقوبات التي سوف يتم توقيعها علي الطلاب وعلي المخالفات التي تعرض الطالب للفصل النهائي من الجامعة.

ووفق قانون تنظيم الجامعات، فإنه يوجد العديد من القواعد والقوانين الجامعية التي يجب أن يكون كل طالب جامعي على علم بها، حتى لا يتعرض للمساءلة أو للفصل النهائي من الجامعة.

يعرض موقع صدى البلد في السطور القادمة المخالفات التي تعرض الطالب للفصل النهائي من جامعته.

المخالفات التي تعرض الطالب للفصل النهائي من الجامعة

يتم إحالة الطالب الجامعي لمجلس تأديب، في حالة ارتكابه أحد المخالفات التأديبية، والتي نصت عليها المادة 124 من قانون تنظيم الجامعات وهي كالتالي:

1- الأعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشآت الجامعية.

2- تعطيل الدراسة أو التحريض عليه أو الامتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات، والأعمال الجامعية الأخرى التي تقضي اللوائح بالمواظبة عليها.

3- كل فعل يتنافى مع الشرف والكرامة أو يخل بحُسن السير والسلوك داخل الجامعة أو خارجها.

4- كل إخلال بنظام امتحان أو الهدوء اللازم له وكل غش في امتحان أو شروع فيه.

5- كل إتلاف لمنشآت والأجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدها .

6- كل تنظيم للجمعيات داخل الجامعة أو الاشتراك فيها دون ترخيص مسبق من السلطات الجامعية المختصة.

7- توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بأي صورة بالكليات أو جمع توقيعات دون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.

8- الاعتصام داخل المباني الجامعية أو الاشتراك في مظاهرات مخالفة للنظام العام أو الآداب.

كما نصت المادة 125 علي أحد المخالفات التي تحول الطالب الجامعي لمجلس تأديب وهي:

كل طالب يرتكب غشا في امتحان أو شروعا فيه ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من لجنة الامتحان ويحرم من دخول الامتحان في باقي المواد ويعتبر الطالب راسبا في جميع هذا الامتحان ويحال إلي مجلس التأديب .

أما في الأحوال الأخرى فيبطل الامتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلية ويرتب علية بطلان الدرجة العلمية إذا كانت قد منحت للطالب قبل كشف الغش.

العقوبات التأديبية التي توقع علي الطالب

اما عن العقوبات التأديبية التي يمكن أن توقع على الطالب في حالة ارتكاب أحد المخالفات السابقة، والتي نصت عليها المادة 126 من قانون تنظيم الجامعات وهي كالتالي:

1- التنبيه شفاهة أو كتابة.

2- الحرمان من بعض الخدمات الطلابية.

3- الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز شهرا .

4- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهرا .

5- الحرمان من الامتحان في مقرر أو أكثر .

6- وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمدة لا تجاوز شهرين أو لمدة فصل دراسي .

7- إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر .

8- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلا دراسيا .

9- الحرمان من الامتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر .

10- حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراه مده فصل دراسي أو أكثر .

11- الفصل من الكلية لمده تزيد علي فصل دراسي .

12- الفصل النهائي من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلي الجامعات الأخرى ويرتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلي الامتحانات في جامعات جمهورية مصر العربية .

13- ويجوز الأمر بإعلان القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية ويجب إبلاغ القرار إلي ولي أمر الطالب .

14- وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوي في ملف الطالب .

15- ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر في القرار الصادر بالفصل النهائي بعد مضي ثلاثة سنوات علي الأقل من تاريخ صدور القرار .

سرقة القطع التعليمية من كلية الآثار.. وتحرك عاجل من جامعة سوهاج

وكان قد وجه الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج خالص الشكر والتقدير لكافة الجهات الأمنية بالمحافظة، وذلك عقب القبض علي المجموعة التي نفذت واقعة سرقة مخزن القطع التعليمية التابع لكلية الآثار.

وأوضح رئيس الجامعة أن أجهزة الداخلية نجحت في استعادة ٥٩ قطعة أثرية والتي قامت المجموعة بالاستيلاء عليها، من اجمالي ٦٧٤قطعه موجوده بالمخزن بالمقر القديم للجامعة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن مرتكبي الواقعة هم 4 أشخاص طالبان وطالبة بالجامعة ووالد أحدهم، وعقب مواجهتهم من الجهات الأمنية اعترفوا بارتكاب الواقعة.

وثمن الدكتور مصطفى عبد الخالق الجهود المبذولة من قبل الجهات الأمنية المختلفة بمديرية امن سوهاج وكل إداراتها على سرعة كشف ملابسات الواقعة واجراء القبض على الجناة، في مدة زمنية لم تتجاوز ٢٤ساعة.