ساعة مع الوزيرة.. سها جندي تلتقي عددا من المصريين بالساحل الشرقي للولايات المتحدة

أدارت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج لقاء مفتوحًا مع ٧٠ من أبناء الجالية المصرية في العاصمة واشنطن ونيويورك وباقي ولايات الساحل الشرقي الولايات المتحدة الأمريكية عبر تطبيق "زووم" في إطار مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، بحضور السفير عمرو عباس مساعد الوزير لشئون الجاليات، والمستشار عبد الرحمن رأفت نائب سفير مصر بواشنطن، وهشام يوسف سكرتير ثان بالسفارة، والقنصل وائل مسلم ممثلا عن القنصلية العامة في نيويورك، بجانب مشاركة كلا من اللواء إيهاب الحيني، ممثل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، وعقيد دكتور محمد شرشر مدير إدارة الشئون القانونية بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، وأشرف عطية رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتورة إلهام فتحي مدير إدارة أبناؤنا بالخارج بوزارة التربية والتعليم، وذلك في إطار حرص الوزيرة على الاستماع إلى مقترحات المصريين بالخارج، ومناقشة استفساراتهم والرد عليها، بالتعاون مع الجهات المختصة.

من ناحيتها، استهلت السفيرة سها جندي اللقاء بالترحيب بالحضور، مشيرة إلى حرصها على التواصل المباشر مع الجميع، لذلك خصصت يوما في الأسبوع تلتقي فيه مع ممثلين عن المصريين بالخارج، ولقاء اليوم مع الولايات الساحل الشرقي بالولايات المتحدة الامريكية، وسيتم استكمال باقي الولايات مراعاة لفروق التوقيت بينهم.

واستعرضت وزيرة الهجرة أهم محاور المؤتمر الاقتصادي، الذي تنظمه مصر علي مدار ثلاثة أيام وافتتحه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأحد ٢٣ أكتوبر ، ونقلت ما مناقشته من تفاصيل استراتيجية الدولة و اعادة هيكلة الدولة وخطوات الاصلاح الاقتصادي ، والانجازات المحققة في قطاعات الاستثمار والفرص الواعدة في مصر وتعديل قانون الاستثمار وتذليل مختلف العقبات التي تواجه المصريين بالخارج، مضيفة أن الجمهورية الجديدة تفتح الباب أمام المصريين بالخارج للاستثمار في مختلف المجالات ومشيرة الي نشر التفاصيل علي صفحة الوزارة علي موقع التواصل الاجتماعي ليتمكن اكبر عدد من المصريين بالخارج من متابعته.

وأوضحت وزيرة الهجرة أننا حريصون على الاستماع لكل الأصوات المصرية بالخارج، والاستماع لمناقشاتهم وطلباتهم، مؤكدة أن وزارة الهجرة تهدف لربط المواطنين بالخارج، وتحرص على إشراكهم في خطط التنمية والبناء في مصر، مؤكدة الحرص على المشاركة في مجموعات التواصل من كافة الدول للاستماع للمطالب والمقترحات ولتوضيح استراتيجية الوزارة، وعرض المحفزات المختلفة للمصريين بالخارج، في العديد من المجالات، بالتنسيق والتعاون مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة المصرية.

ومن ناحيتهم، طرح المشاركون من العاصمة واشنطن وولايات شرق الولايات المتحدة والمدن التابعة لنطاق عمل السفارة والقنصلية العامة بنيويورك العديد من الأسئلة، والتي دار النقاش حولها، حيث أكدت وزيرة الهجرة حرصها على استكمال ملفات الوزارة الناجحة والبناء عليها وتطويرها، حيث رحبت وزيرة الهجرة بمشاركة المصريين بالخارج من العلماء والخبراء في مختلف الأنشطة والفعاليات.

وردًا على استفسار حول تواصل وزارة الهجرة مع الشباب والتدخل حال تصعيد آثار الحرب الروسية الاوكرانية، أكدت السفيرة سها جندي أن مصر حريصة على أبنائها بالخارج ولذلك سعينا لإعادة أبنائنا من أوكرانيا مع تطورات الأزمة الحالية، بجانب التنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة لتوفير أماكن لاستكمال دراستهم في مصر، وأشارت إلى عقدها اجتماع افتراضي ضم نحو ١٠٠ من الطلبة المصريين في روسيا وأوكرانيا الأسبوع الماضي للاطمئنان على سلامتهم ومتابعة كافة احتياجاتهم في ظل التطورات الأخيرة.

وحول أولويات الاستثمار، ردت وزيرة الهجرة على عدد من الأسئلة المطروحة، أن مصر حريصة على توفير الاحتياجات الأساسية للسوق المصري وتشجيع التصنيع المحلي، وسط ما يمر به العالم من ظروف، مع توقف الكثير من الدول عن الإنتاج الكثيف، ما أدى لرفع الأسعار، وهو ما دفعنا للتوسع في الاستثمارات في المجال الإنتاجي، والذي يعد ثالث أكثر مجال يهتم به المصريون بالخارج حيث يتصدر الاهتمامات الاستثمارية، المجال العقاري والزراعي وفقا لاستبيانات الوزارة.

وأشاد المشاركون من الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية بحرص القيادة السياسية على استغلال الموارد الطبيعية، ومن بينها مشروع الرمال السوداء، الذي تم إطلاقه مؤخرا، وكذلك الحرص على إشراك المصريين في الخارج في التنمية وإتاحة مختلف المشروعات للاستثمار فيه، وطالب أحد المشاركين طرح أسهم ضمن مشروع الرمال السوداء في الشركات المساهمة للمصريين في الخارج المزمع إنشاؤها.

وردا على العديد من الاستفسارات بشأن المحفزات المطروحة باعفاء جمركي لسيارات المصريين بالخارج، قالت وزيرة الهجرة : منذ نحو 20 عاما والمصريون بالخارج يطالبون بخفض جمارك السيارات الواردة للمصريين بالخارج، مشيرة إلى ان ما تحقق من انجاز يفوق ما طالب به المصريون بالخارج وصدر بموافقة رئيس الوزراء ومجلس النواب على القانون الذي يقضي بالإعفاء الكامل من الضرائب والجمارك للمصريين بالخارج بجلب سيارة شخصية لاي مواطن مقيم بالخارج ممن تجاوز 16 عاما، ووضع مبلغ بنفس قيمة الإعفاء في صورة وديعة لمدة 5 سنوات، وبعدها تعود المبالغ كاملة للمصري بالخارج، بعد انتهاء المدة المقررة بالعملة المحلية، ويتم تطبيق القانون لمدة 4 شهور من تاريخ صدوره، وفقا للضوابط القانونية المعلنة، مشيرة إلى ان وزارة الهجرة عضو في لجنة يترأسها مستشاري رئاسة الوزراء لوضع اللائحة التنفيذية للقانون لبدء تطبيقه.

وتناول المشاركون مقترحات حول تعزيز الاستفادة من القوى الناعمة المصرية بالخارج، وتعزيز الوجود الثقافي، كما استعرضوا تجربتهم مع مبادرة "اتكلم عربي"، ودورها في تعزيز الهوية لأبناء الجيلين الثاني والثالث، حيث رحبت السفيرة سها جندي بلقاء الأطفال دوريا، لتشجيعهم على تعلم اللغة العربية.

وأوضحت وزيرة الهجرة أن هناك العديد من المحفزات التي تحرص الوزارة على إتاحتها للمصريين بالخارج، والتي نتجت عن النسخة الثالثة من مؤتمر الكيانات، ومن أبرزها إنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج، حيث وافق دولة رئيس مجلس الوزراء على البدء في التنفيذ، وهو ما دفعنا للنقاش والحوار مع مختلف أعضاء الجاليات المصرية حول العالم.

وتابعت وزيرة الهجرة أنها التقت العديد من المسئولين والوزراء لمناقشة الطرح الأمثل لإنشاء شركة مساهمة وصندوق للمصريين بالخارج، وكذلك لقاء نحو 40 مستثمرا مصريا بالخارج، والنقاش حول أفضل المجالات التي يرغبون في الاستثمار فيها، حيث تصدرت مجالات الاستثمار العقاري والمجالات الصحية والتعليمية والزراعية رغبات المستثمرين.

وأضافت السفيرة سها جندي أنه تم عقد لقاءات مع وزراء التجارة والصناعة وقطاع الأعمال والزراعة والهيئة العامة للاستثمار والرقابة المالية والبورصة وعرض خارطة الاستثمار للمشروعات وفقا لاستراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠، وابرزها في مجالات التنمية العمرانية والزراعية والكيميائية والصناعية وغيرها من المشروعات المتاحة عبر الرابط:

https://www.investinegypt.gov.eg/Arabic/Pages/industrial-investment-map.aspx

وتابعت وزيرة الهجرة، جهود الوزارة وخطوات انشاء الشركة المساهمة والإدارة والتنظيم وآليات العمل بالتعاون مع الخبراء والمستثمرين المصريين بالخارج، والسعي للخروج بهيكل اداري وتنفيذي من المساهمين وخطط الوزارة لتذليل اي عقبة تواجهها لتحمل الشركة شعار "من المصريين للمصريين".

وأكدت وزيرة الهجرة الخطة العاجلة التي تم تنفيذها منذ اليوم الأول لإتاحة مختلف المحفزات والتيسيرات لربط المصريين بالخارج، حيث التقت السيد وزير الإسكان، وإتاحة مختلف الفرص الاستثمارية في المشروعات القومية والمدن الجديدة وغيرها، للإسهام في خطط البناء والتنمية.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى مشروعات بيت الوطن وما تقدمه وزارة الإسكان من طروحات هيئة المجتمعات العمرانية، داعية المصريين بالخارج لمتابعة هذه العروض والاستفادة منها، عبر الرابط:

‏https://www.nuca.gov.eg/

وتناولت وزيرة الهجرة نتائج لقائها مع وزير الطيران المدني وما تم الإعلان عنه من تخفيضات غير مسبوقة من شركة مصر للطيران لأسر المصريين بالخارج، والتي تستمر لنحو 216 يوما في السنة وخفض ربع تذكرة الزوجة وكذلك خفض تذاكر 2 من الأبناء حتى سن 16 سنة بنسبة 33%، بجانب عروض خاصة للطلاب المصريين الدارسين في الصين والذين خفضت قيمة تذاكرهم بنحو 35%، ونفس السياق أكد عدد من الحضور الاستفادة من عروض تخفيضات تذاكر شركة مصر للطيران وأنهم فوجئوا أن التخفيض تم تطبيقه وفقا لأقل سعر للتذكرة مما حق استفادة أكبر.

وأوضحت وزيرة الهجرة أنها التقت السيد محافظ البنك المركزي لتوفير أوعية ادخارية مميزة للمصريين بالخارج، والذي وجه البنوك المصرية بعد لقاءات مجموعة العمل وممثلي بنك مصر والبنك الأهلي المصري، وما شهدته البنوك مؤخرا من طرح شهادات ادخار دولارية بفائدة تبلغ 5.3%، وإتاحتها للمصريين بالداخل والخارج، وطالب الحضور المصريين بالولايات المتحدة بسرعة إتاحة شراء الشهادات إلكترونيا لمن لا يمتلك حسابا في البنوك المصدرة للشهادة.

وتناولت وزيرة الهجرة ما تم بالتنسيق مع المجمعة التأمينية وهيئة التأمينات والمعاشات، وطرح عروض خاصة للمصريين بالخارج وشمولهم بالتأمينات والمعاشات والرد على استفسارات المصريين بالخارج من الأسئلة الشائعة، ونشرها على صفحة وزارة الهجرة عبر الرابط:

‏https://www.facebook.com/Moemigegy

وأضافت وزيرة الهجرة أنه تم التنسيق مع السيد وزير الشباب والرياضة لإتاحة عضوية مؤقتة للمصريين العائدين من الخارج لقضاء إجازاتهم في مصر، وهو ما تعمل عليه وزارة الشباب الآن بالفعل، مؤكدة أنه سيتم طرح مختلف الخدمات في تطبيق الكتروني واحد للمصريين بالخارج، لتيسير الوصول إليها من المصريين بالخارج، في مختلف أنحاء العالم.

وتابعت وزيرة الهجرة أنه تم التنسيق مع وزارتي الخارجية والداخلية لاستصدار الأوراق الثبوتية للراغبين من المصريين بالخارج، حيث تم التنسيق مع السفير إسماعيل خيرت، مساعد وزيرة الخارجية للشئون القنصلية، لتكثيف إيفاد بعثات لمساعدة المصريين بالخارج في إنجاز مختلف الوثائق الرسمية، وسيتم نشر مواعيد تلك البعثات فور اكتمال تسجيل عدد ٥٠٠ شخص على الأقل في السفارة أو القنصلية وتحديد موعد زيارات مهمات الأوراق الثبوتية.

وأوضحت وزيرة الهجرة أن هناك الكثير من المطالب المُلَّحة للمصريين بالخارج تم تنفيذها مؤخرا، ومن بينها التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لعمل نظام امتحانات فصلين دراسيين لأبنائنا في الخارج، بدلا من امتحانات الفصل الدراسي الواحد، والذي كان معمولا به من قبل، مشيرة إلى التنسيق مع وزارة التعليم العالي للموافقة على استثناء المصريين الذين تخطوا مدة 10 سنوات من الإجازة، ومد إجازتهم حتى نهاية العام الدراسي الحالي، لتوفيق الأوضاع، وهو ما يعني مد إجازاتهم لمدة عام آخر، ومن ثم العودة لتطبيق مواد قانون تنظيم الجامعات.

واختتمت السفيرة سها جندي اللقاء بالتأكيد على ترحيب الوزارة بكافة المقترحات البناءة، مؤكدة أن هناك تعاونا بين مؤسسات ووزارات الدولة، لتلبية طلبات واحتياجات المصريين بالخارج، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، باعتبارهم خط الدفاع الأول عن الدولة المصرية بالخارج في شتى المحافل، مضيفة أننا نتعاون جميعًا لخدمة الوطن والعمل على رفعته وتنميته، بشتى الصور الممكنة.