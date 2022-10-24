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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مدير تعليم الشرقية يشارك طالبات مدرسة الحسينية الثانوية التجارية زراعة شجرة مثمرة

صدى البلد

تابع المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، انتظام سير الدراسة بمدرسة الحسينية الثانوية التجارية بنات المشتركة، بحضور عبد الله الأخرسي مدير عام إدارة الحسينية التعليمية وأسعد فاروق ماضي مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية، حيث تفقد فصول المدرسة واطمأن علي انتظام الدراسة داخل فصول المدرسة وناقش الطالبات فيما تم دراسته من المنهج الدراسي المقرر.

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وشارك وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، في تنفيذ حملة تحضر للأخضر، وقام بمشاركة الطالبات زراعة شجرة مثمرة، مكلفا المعلمين بالمدرسة بالعمل علي تنمية الوعي لدي الطالبات بالتغيرات المناخية والتأكيد على دورهن من خلال تعديل السلوكيات من خلال ممارسات بيئية صحيحة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية والحفاظ على الموارد وحقوق الأجيال القادمة وذلك من خلال تنمية الوعي الطلابي بترشيد استهلاك الكهرباء وترشيد استهلاك المياه والمحافظة علي البيئة من التلوث وإعداد أنشطة طلابية لتنمية وعي الطلاب بالقضايا البيئية والتغيرات المناخية تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للتعليم الواردة في “رؤية مصر 2030” في المرحلة القادمة.

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وزارة التربية والتعليم الشرقية ترشيد استهلاك المياه التربية والتعليم التغيرات المناخية استهلاك المياه رؤية مصر 2030

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