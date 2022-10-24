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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مصطفى غراب: تشرفت بإدراج اسمي ضمن العلماء الأكثر تميزًا وتأثيرًا عالميا

الدكتور مصطفى غراب
الدكتور مصطفى غراب

قال الدكتور مصطفي محمد سليمان غراب أستاذ متفرغ بقسم البحوث الدوائية الاشعاعية بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الاشعاع لهيئة الطاقة الذرية،   وأحد علماء الطاقة المدرجين فى قائمة أفضل 2% من الباحثين في العالم والتي تصدرها جامعة ستانفورد ،  تشرفت بإدراج اسمي في تصنيف 2% من العلماء الأكثر تميزًا وتأثيرًا علي مستوي العالم طبقا لتصنيف دار النشر العالمية السيفير وجامعة ستانفورد الامريكية لعام 2021 للمرة الثالثة علي التوالي.


وتابع الدكتور مصفى غراب فى تصريح لصدى البلد  أنه فى  نفس العام  أدرج اسمه في التصنيف الحديث لمجمل الانتاج العلمي طبقا لتصنيف جامعة ستانفورد الامريكيه.

ويعد الدكتور مصطفى غراب  صاحب مدرسة علمية متميزة نشاطها العلمي الحصول على مركبات صيدلانية جديدة كمضادات للاورام السرطانية وكمحفزات للإشعاع ، كما أنه  حاصل علي جائزة التفوق العلمي 2007 بهيئة الطاقة الذرية

كما أنه محكم دولي للعديد من المجلات الأوربية المرموقة والمميزة علي مستوي العالم، ونشر له 261 بحثا ، وأشرف  علي العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه .


وكان الدكتور/ عمرو الحاج – رئيس هيئة الطاقة الذرية أعلن أنه  تم إدراج 14 عالمًا من علماء هيئة الطاقة الذرية في قائمة أفضل 2% من العلماء حول العالم وذلك طبقاً لمؤشرات الاقتباس المركبة للباحثين وذلك وفق القائمة السنوية التي تصدرها جامعة ستانفورد الأمريكية.

وتعتمد القائمة على قاعدة البيانات التي أنشأتها جامعة ستانفورد الأمريكية والتي تتضمن أعلى 2% من العلماء في العالم من مختلف المجالات والذي يتم ترتيبهم على أساس عدد الأبحاث المنشورة من أول سنة للنشر إلى العام الحالي، وأيضاً عدد الاستشهادات الكلية والنوعية في كل تخصص وعدد الاستشهادات من المراجع والأبحاث المرجعية والكتب وعدد الأبحاث التي تم تحكيمها عالمياً ودولياً وقد استخدمت قاعدة بيانات Scopus التابعة للناشر العالمى Elsevier لإستخراج هذه المؤشرات المتنوعة بهذه القائمة، ومنها النشر العلمى العالمى ومؤشر H، والتأليف المشترك، وصولًا إلى مؤشر الاقتباس المركب. ويذكر أن هذه القائمة تضم ‏‏‏علماء من مختلف بلدان العالم في 22 مجالًا علمياً متنوع و176 تخصص فرعي.

ويجدر الإشارة بأنه يتم عرض بيانات منفصلة عن الحياة المهنية للباحثين، ويتم أيضًا توفير النسب المئوية الخاصة بمجال الأبحاث الرئيسي والفرعي لجميع العلماء الذين لديهم 5 أوراق بحثية على الأقل. ويتم تحديث بيانات المهنة حتى نهاية عام 2021 وتتعلق بيانات السنة الأخيرة الفردية بالاقتباسات المتلقاة خلال العام الميلادي 2021. ويستند الاختيار على أفضل 100000 عالم حسب الدرجة c (مع الاستشهادات الذاتية وبدونها) أو النسبة المئوية رتبة 2٪ أو أعلى في المجال الفرعي.
وقد تم مشاركة  195 ألف عالم في قاعدة البيانات المهنية و حوالي 200 ألف عالم في مجموعة بيانات العام الأخير. 

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