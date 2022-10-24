عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"الدفاع الروسية" تنشر معلومات حول تخطيط كييف لتفجير "قنبلة قذرة"

صدى البلد

نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الاثنين/، بيانا قدمت فيه تفاصيل المعلومات المتوفرة لديها حول تخطيط كييف لاستفزاز بتفجير (قنبلة قذرة) "قنبلة نووية قصيرة المدى".
وأفاد البيان بأن هدف الاستفزاز هو اتهام روسيا باستخدام أسلحة الدمار الشامل وشن حملة قوية ضدها في العالم؛ لتقويض الثقة في موسكو، مشيرا إلى أن منظمتين أوكرانيتين لديهما تعليمات محددة لإنشاء "قنبلة قذرة " والعمل على تصنيعها يقع في مرحلته النهائية.
وأضاف: "هناك معلومات أيضا حول الاتصالات بين مكتب الرئيس الأوكراني وممثلين بريطانيين بشأن إمكانية الحصول على التكنولوجيا لإنتاج الأسلحة النووية"، مؤكدا وجود مؤسسات في أوكرانيا لديها مخزون من المواد المشعة التي يمكن استخدامها في صنع "قنبلة قذرة"، وهي 3 محطات نووية عاملة بجنوب أوكرانيا وخميلنيتسكايا وريفنينسكايا، ومحطة تشيرنوبيل النووية غير المستخدمة، التي توجد فيها مرافق تخزين النفايات المشعة. 
وتابع بيان الدفاع الروسية: أن مصنع "فيكتور" لمعالجة النفايات المشعة، الذي تم إنشاؤه مؤخرا، ومصنع "بريدنيبروفسكي" الكيميائي ومواقع التخلص من النفايات المشعة في "بورياكوفكا" و"بودليسني" وروسوخا"، يمكن أن تتسع لأكثر من 50 ألف متر مكعب من النفايات المشعة، التي يمكن استخدامها أيضا في صنع القنبلة القذرة"، منوها بأن مصنع "فوستوشني" للتعدين يقوم كذلك بتعدين خام اليورانيوم.
وأكدت البيان وجود القاعدة العلمية الضرورية في أوكرانيا لهذا الغرض، منها معهد خاركوف للفيزياء والتكنولوجيا الذي شارك علماؤه في البرنامج النووي السوفيتي، وكذلك معهد البحوث النووية التابع لأكاديمية العلوم في كييف. 
وأضاف أنه وفق خطط نظام كييف سيكون من الممكن إخفاء وتمويه مثل هذا النوع من التفجيرات بالادعاء بأنه انفجار مفاجئ لذخيرة نووية روسية منخفضة القوة يستخدم فيها يورانيوم عالي التخصيب، لافتا أيضا إلى أنه سيتم تسجيل وجود نظائر مشعة في الهواء بواسطة مجسات نظام المراقبة الدولي في أوروبا لاتهام روسيا باستخدام أسلحة نووية تكتيكية. 
ونوه البيان بأن مثل هذه الأساليب للحرب الإعلامية قد استخدمت من قبل الغرب في سوريا، موضحا أن تفجير عبوة ناسفة إشعاعية سيؤدي حتما إلى تلوث إشعاعي للمنطقة على مساحة تصل إلى عدة آلاف من الأمتار المربعة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري دلوقتي الجرام يبدأ بـ745 جنيهًا.. مفاجأة صادمة في أسعار الذهب الآن

الشهود يكشفون المستور.. لماذا أجبرت "أستاذة الجامعة" إبنها على التسول ؟

17 مليون دولار| نوال الزغبي: الحمد لله رصيدي بقى صفر بالبنوك

بعد إعلان نية التحرر من الدولار‎.. كم سجل سعر الأخضر مقابل الجنيه الآن؟

أحدهما معشوق الجماهير.. نجم الزمالك ينتقل إلى ناد درجة رابعة | والثاني في الطريق

الكيلو بـ27 جنيها| مفاجأة قوية في أسعار الدواجن بعد تدخل الحكومة لحل أزمة الأعلاف

ضربة موجعة لـ الأهلي قبل مواجهة الزمالك بالسوبر المصري.. ماذا يفعل كولر ؟

غياب صخرة الوسط.. صدمة لجهاز الأهلي قبل مواجهة الزمالك في السوبر المصري

ترشيحاتنا

القوى العاملة: 5 آلاف فرصة عمل لجميع المؤهلات في الشرقية.. تفاصيل

أول هندي يرأس حكومة بريطانيا .. من هو ريشي سوناك؟

هيئة اقتصادية.. وزير التعليم العالي: 10 جامعات تكنولوجية بالشراكة مع القطاع الخاص

أيمن حفني يكشف حقيقة انضمامه لأحد أندية القسم الرابع

منافسته تنسحب.. ريشي سوناك رئيسًا للحكومة البريطانية

ريتشي سوناك رئيسًا لوزراء بريطانيا بعد انسحاب المنافسة الوحيدة بيني موردونت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملامحها اتغيرت.. هنا الزاهد تثير الجدل بصور الجديدة من مهرجان الفضائيات| شاهد

علامة تظهر في جسد أمريكية وتفاجئ بأنها مرض قاتل.. شاهد

بجيبة ملفتة للأنظار.. ياسمين الخطيب تتألق في إطلالة جديدة.. شاهد

لمواجهة الخمول والاكتئاب .. أكلات تزيد الرغبة الحميمية العاطفية للزوجين

فيديو

إدوارد لـ صدى البلد : هتشوفوا شغل جامد في "حضرة العمدة"

أمطار رعدية.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس اليوم

تغطية خاصة لـ أسعار الذهب والدولار اليوم .. فيديو

السيسي يصدر قرارا بالعفو عن زياد العليمي| ردود أفعال إيجابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

نهال علام

المؤتمر الاقتصادي

كريمة أبو العينين

ومن البكاء ما فيه منافع

إلهام أبو الفتح

المؤتمر الاقتصادي بين الطموحات والتحديات

سوسن مراد عز العرب تكتب.. نهضة الصناعة الإبداعية في مصر

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ