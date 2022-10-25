مجلس النواب يناقش تعديلات خاصة بتخفيض سن استخراج البطاقات الشخصية.. اليوم

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى ، رئيس مجلس النواب اليوم الثلاثاء عقد جلسته العامة.

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للبرلمان، عقب الموافقة فى المجموع على مشروع قانون تنظيم النقل النهرى، على أن تتم الموافقة النهائية عليها بجلسة لاحقة، فيما تشهد جلسة الغد نظر تعديلات خاصة بالنزول بسن استخراج البطاقات الشخصية.

وشهدت الجلسة العامة تأبين النائبة إبتسام أبو رحاب، عضو مجلس النواب وإعلان خلو مقعدها، مع تكليف رئيس المجلس بسرعة عقد اجتماعاتها لمناقشة ما ورد فى بيان وزير التربية والتعليم أمام المجلس وردوده على طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من الأعضاء وذلك بحضور الوزير والمختصين من الوزارات لبحث كافة الأمور المتعلقة بالعملية التعليمية فى ضوء ما ورد من الوزير، على أن تعد اللجنة تقرير للعرض على المجلس لنظره بشكل عاجل باعتباره ذلك الموضوع يمثل اهتماما وشأنا عاما ، وخاصة على مستوى ملف تقنين السناتر.

كان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، قد أحال في بداية الجلسة العامة للمجلس، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 492 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة النقل – الهيئة القومية لسكك حديد مصر – وبنك التصدير والاستيراد الكوري للمساهمة في تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد الأقصر – السد العالي بطول 224 كيلو متر، إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية.