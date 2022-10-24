عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب ”المصريين“: قرارات العفو الرئاسى عن المحبوسين شهادة نجاح لمصداقية الحوار الوطني

المستشار حسين أبو
المستشار حسين أبو العطا رئيس المصريين

ثمن المستشار حسين أبو العطا رئيس حزب "المصريين" عضو المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية، القرار الجمهورى الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن النائب السابق زياد العليمي، استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية، ولجنة العفو الرئاسي، وتنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، مؤكدًا أن هذا القرار يمنح مزيد من الثقة في صدق نوايا الدولة، ونزاهة غايتها في بناء دولة حرة تسع الجميع دون النظر لأي اختلافات أيديولوجية أو فكرية.

وقال "أبو العطا" فى بيان اليوم الإثنين، إن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي تبذل جهودًا عظيمة لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وإرساء مفهوم أن الاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية وتقبل الرأى والرأى الأخر، موجهًا التحية للجنة العفو الرئاسي على الجهود الحثيثة التي تقوم بها من أجل حل هذا الملف، والذي سيفتح بدوره صفحة جديدة نحو إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية ينتظرها الشعب.

وأكد رئيس حزب "المصريين" أنا مصر تدخل مرحلة جديدة بمثل هذه القرارات الهامة التي ترسخ حالة كبيرة من الثقة بين الشعب والقيادة السياسية وتبني جسور تواصل بين جميع أطراف المجتمع، بما فيها التيارات المعارضة، الأمر الذي يؤكد أننا أمام طفرة حقوقية سبق وأشادت بها منظمات حقوق الإنسان الدولية، مشيرًا إلى أن إخلاء سبيل عدد كبير من المحبوسين احتياطيًا، بجانب صدور قرارات عفو رئاسي عن بعض المحكوم عليهم خطوة إيجابية تأتى استكمالًا لمجهودات طويلة.

وأضاف عضو المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية أن قرارات الإفراج المتلاحقة عن عدد لا يستهان به من المحبوسين السياسين، تحقق الانفراج الديمقراطي المرجو وإصابة الهدف المنشود من الحوار الوطنى، مؤكدًا أن توقيت قرار العفو تزامنا مع اقتراب البدء الفعلي في جلسات الحوار الوطني يعزز فرص نجاح التجربة الحوارية بين جميع أطراف المشهد السياسي والوطني، ويرسخ قاعدة "الحوار يسع الجميع" بغض النظر عن أي انتماءات أو إيدلوجيات فكرية أو سياسية.

وأوضح أن تلك القرارات تمثل نموذجًا حقيقيًا لأسمى معاني حقوق الإنسان في ظل الجمهورية الجديدة التي تحترم جميع الآراء كما أنها تشكل طريقًا مضيئًا لنجاح الحوار الوطني، مؤكدًا أن انتظام عمل لجنة العفو الرئاسي في عملها بقرارات الإفراج يُعد برهانًا على تسامح الدولة المصرية وأنها تحتضن أبنائها وإن أخطأوا في وقت ما؛ بما يُعد قاعدة أساسية ضمن أسس الجمهورية الجديدة.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد أصدر منذ قليل القرار الجمهوري ٥١٠ لسنة ٢٠٢٢ بالعفو عن زياد العليمي وذلك استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ولجنة العفو الرئاسي، ويأتي ذلك القرار استكمالًا لدعوة الرئيس بتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي.

الرئيس عبد الفتاح السيسي تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين القيادة السياسية تنسيقية شباب الاحزاب المكتب التنفيذى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري دلوقتي الجرام يبدأ بـ745 جنيهًا.. مفاجأة صادمة في أسعار الذهب الآن

بعد إعلان نية التحرر من الدولار‎.. كم سجل سعر الأخضر مقابل الجنيه الآن؟

17 مليون دولار| نوال الزغبي: الحمد لله رصيدي بقى صفر بالبنوك

الشهود يكشفون المستور.. لماذا أجبرت "أستاذة الجامعة" إبنها على التسول ؟

الكيلو بـ27 جنيها| مفاجأة قوية في أسعار الدواجن بعد تدخل الحكومة لحل أزمة الأعلاف

كارثة في الجيزة .. انهيار سقالات إنشائية من كوبري بمحيط مترو فيصل |شاهد

أحدهما معشوق الجماهير.. نجم الزمالك ينتقل إلى ناد درجة رابعة | والثاني في الطريق

ضربة موجعة لـ الأهلي قبل مواجهة الزمالك بالسوبر المصري.. ماذا يفعل كولر ؟

ترشيحاتنا

سفير مصر : جنوب السودان يشارك بمستوى رفيع في مؤتمر المناخ

الغطاء الثلجي.. الكشف عن كارثة في انتظار الجيش الأوكراني مع بداية الشتاء

المؤتمر الاقتصادي.. الدولة لن تبيع أصولها وهذا دور صندوق مصر السيادي

الاربعاء المقبل .. افتتاح المؤتمر العربى ال 36 لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات

حصيلة أولية لحادث فيصل.. إصابة5 في سقوط سقالات كوبري ترعة الزمر.. صور

سيراميكا كليوباترا بعد خسارته من الزمالك: أن تكون عادلا.. هذه ليست جريمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين صبري تخطف الأنظار بفستان أنيق.. شاهد

بملابس جريئة.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل في أحدث ظهور| شاهد

ملامحها اتغيرت.. هنا الزاهد تثير الجدل بصور الجديدة من مهرجان الفضائيات| شاهد

علامة تظهر في جسد أمريكية وتفاجئ بأنها مرض قاتل.. شاهد

فيديو

إدوارد لـ صدى البلد : هتشوفوا شغل جامد في "حضرة العمدة"

أمطار رعدية.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس اليوم

تغطية خاصة لـ أسعار الذهب والدولار اليوم .. فيديو

السيسي يصدر قرارا بالعفو عن زياد العليمي| ردود أفعال إيجابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

نهال علام

المؤتمر الاقتصادي

كريمة أبو العينين

ومن البكاء ما فيه منافع

إلهام أبو الفتح

المؤتمر الاقتصادي بين الطموحات والتحديات

سوسن مراد عز العرب تكتب.. نهضة الصناعة الإبداعية في مصر

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ