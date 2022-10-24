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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وزير الري: المواطنون يستخدمون المياه بكفاءة.. وليس من الضروري تبطين كل الترع

وزير الري
وزير الري

أكد الدكتور هانى سويلم وزير الري والموارد المائية، حرص الدولة خلال  خلال الفترة المقبلة  على رفع إنتاجية المياه من خلال الاستفادة  أكبر قدر من المياه، بحيث إذا كان(فرضا) بالمتر مكعب من المياه يتم إنتاج 10 كيلو من أى نوع من أنواع المنتجات، نكون فى المستقبل أمام إنتاجية أعلى فى ضوء  العمل على استخدام المياه بكفاءة وأكثر كفاءة.

جاء ذلك فى كلمته بلجنة الزراعة بمجلس النواب، مؤكدا على أن مصر تشهد استخدام المياه بكل كفاءة بدليل أن نسبة المياه المخصصة لمصر منذ سنوات بعيدة، والزيادة السكانية تتم بشكل سنوى ولا تزال نسبة المياه كما هى  وبالتالى نكون أمام كفاءة فى الاستخدام من جانب المواطنين ولكن نحتاج لرفع الإنتاجية من المياه خاصة فى ضوء التحديات الخاصة بالزيادة السكانية وأيضا التحديات الخارجية.                                                  

وحول ملف تبطين الترع قال الوزير  أنه ليس من الضرورى أن يتم تبطين كل الترع فى مصر، حيث التبطين يتم للترع التى لا تقوم بدورها فى إيصال المياه، أما الترع التى  لا تقوم بدورها  فلا إلزام فى تبطينها.

الري وزير الري مجلس النواب المياة الزيادة السكانية

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