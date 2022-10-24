سيراميكا كليوباترا بعد خسارته من الزمالك: أن تكون عادلا.. هذه ليست جريمة

وجه نادي سيراميكا كليوباترا، رسالة لحكم مباراته أمام الزمالك والتي انتهت بفوز الأبيض بنتيجة هدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدورى المصري الممتاز .

وكتب حساب سيراميكا كليوباترا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: أن تكون عادلا.. هذه ليست جريمة.

وتعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا للهزيمة أمام الزمالك بهدفين دون رد، في المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد القاهرة في إطار مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

خبير تحكيمي يؤكد أحقية طرد زكريا الوردي



قال سمير عثمان الخبير التحكيمي، إن زكريا الوردي لاعب نادي الزمالك، كان يستحق الطرد خلال لقاء فريقه أمام سيراميكا كليوباترا في المباراة التي جمعت بينهما على استاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وأضاف عثمان في تصريحات عبر قناة "اون تايم سبورتس2": "الإنذار الأول لزكريا الوردي لاعب الزمالك مستحق لأنه لعب بتهور".

وأردف: "محمد معروف حكم كبير وكان سيخرج البطاقة الصفراء الثانية للوردي لكنه تراجع عن قراره، ولاعب الزمالك كان يستحق البطاقة الصفراء الثانية والطرد لأنه لعب بتهور".

وتابع الخبير التحكيمي: "الهدف الأول الملغي لسيراميكا هو قرار سليم لأن لاعب سيراميكا حجب الرؤية وتدخل في اللعب وهو متسلل".

واختتم عثمان: "قرار حكم المباراة بإلغاء هدف أحمد ياسر ريان الثاني هو قرار سليم لأن لاعب سيراميكا كان في وضع تسلل

اهداف الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا

الهزيمة جمدت رصيد سيراميكا كليوباترا عند 3 نقاط في المركز الثاني مؤقتا بعد أن كان متصدرا للجدول بعد نهاية الاسبوع الاول كونه الفريق الوحيد الذي حقق الفوز بثلاثة أهداف نظيفة في الجولة الأولى.

وارتفع رصيد الزمالك عند 6 نقاط في صدارة ترتيب مسابقة الدورى المصرى.

وجاء الهدف الأول بعد عرضية متقنة من إمام عاشور داخل منطقة الجزاء ليحولها سيف الدين الجزيري رأسية داخل الشباك معلنا تقدم الزمالك بالهدف الأول في الدقيقة.

وسجل الهدف الثاني أحمد فتوح بعدما انطلق بسرعته تجاه المرمى وسدد بيمناه من على حدود منطقة الجزاء على يمين الحارس محمد بسام داخل الشباك في الدقيقة 87 من زمن اللقاء.

وشهدت مباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك ، إلغاء هدفين لـ أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق.

وألغى الطاقم التحكيمي للمباراة بقيادة محمد معروف هدفًا لسيراميكا كليوباترا سجله أحمد ياسر ريان بداعي وجود تسلل على زميله أحمد رمضان بيكهام في الوقت بدل من الضائع بالشوط الأول.

وأستطاع أحمد ياسر ريان أن يسجل هدفاً ثانيا، في الدقيقة 55، لكن مساعد الحكم ألغاه بداعي التسلل.

ولجأ الحكم محمد معروف إلي تقنية الفيديو، التي أكدت صحة قرار مساعد الحكم بإلغاء هدف أحمد ياسر ريان.