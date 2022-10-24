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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعلان تشكيل مباراة الاتحاد السكندري والداخلية في الدوري

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري

أعلن كل من زوران مانولوفيتش المدير الفني للات السكندري ورضا شحاتة المدير الفني للداخلية تشكيل فريقيهما في اللقاء الذي يجمع بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان .

خط الدفاع: هشام صلاح، محمود علاء، خالد صبحي، صبري رحيل .

خط الوسط: مورو، مروان عطية، كريم الديب.

خط الهجوم: إبراهيم حسن، أحمد عادل ميسي، أوموتو.

 

بينما جاء تشكيل الداخليه كالتالي:-

 حراسة المرمى: رضا السيد

خط الدفاع، محمد نجيب، محمود طلعت، عبد العزيز سيد زيزو، وسمير فكري.

خط الوسط: سيرجي إيريك، محمد نصير، ألان كيمبابادي، كليتشى شيميزين.

خط الهجوم: حسين رجب، وكيستوفر جوهان.

الدوري المصري المهدي سليمان رضا شحاته الاتحاد السكندري الداخلية

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