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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

منح درع كلية الدراسات الإسلامية لوزير الأوقاف لجهوده في تجديد الخطاب الديني

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

أهدى رمضان حسان، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر درع الكلية للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بحضور الدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر، تقديرًا لجهوده في تجديد الخطاب الديني ونشر الوعي وخدمة المجتمع.

تقديرًا لجهوده في تجديد الخطاب الديني

وأشاد عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر بجهود وزير الأوقاف في نشر الوعي وخدمة المجتمع، مؤكدًا أنه أحد أبناء كلية الدراسات الإسلامية والعربية، وهو أول عميد منتخب للكلية في تاريخها.


جاء ذلك خلال احتفال كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر بمناسبة حصول الكلية على شهادة تجديد اعتماد الجودة للمرة الثانية من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، بمركز مؤتمرات الأزهر الشريف.

المختصر الشافي في الإيمان الكافي

وصدر حديثًا كتاب "المختصر الشافي في الإيمان الكافي"، إعداد أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.


وهذا الكتاب هو مختصر شافٍ ووافٍ في تحقيق معنى الإيمان الذي أرشدنا إليه الحق سبحانه  وتعالى في قوله (عز وجل): "آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ"، وعلمنا إياه نبينا (صلى الله عليه وسلم) عندما سأله الأمين جبريل (عليه السلام) عن الإيمان ، فأجابه (صلى الله عليه وسلم) بقوله: "أَنْ تُؤْمِنَ بالله ، وَمَلَائِكَتِهِ ، وَكُتُبِهِ ، وَرُسُلِهِ ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ".


ونأيتُ به عن أي مسائل جدلية أو خلافية، وضمنته ما لا يُسْتَغْنَى عنه من أصول الإيمان، فهو كتاب يكفي الباحثين عن صحيح الإيمان دون تفلسف أو جدل أو خلافيات عقدية أو مذهبية، وهو بحق مختصرٌ شافٍ في الإيمان الكافي، يجمع ولا يفرق، ويقطع على المكفرين بغير علم أو حق طريق التكفير. 

لأوقاف وزير الاوقاف كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر تجديد الخطاب الديني نشر الوعي الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد

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