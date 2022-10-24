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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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هادي خشبة: بداية الأهلي مع كولر موفقة والزمالك الأقوي

هادي خشبة
هادي خشبة

قال هادي خشبة، نجم الأهلي السابق، إن بداية النادي الأهلي مع المدير الفني الجديد موفقة، حيث كان أداء المدرب الجديد في أول مبارياته في إفريقيا والدوري العام جيدًا، واستطاع أن يفوز أول مباراتين في الدوري العام، وهذا من شأنه أن يُعطي ثقة للاعيبه من أجل المنافسة مرة أخرى.

وأضاف هادي خشبة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسام محيي الدين، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن لاعبي النادي الأهلي يمتلكون قدرات كبيرة جدًا، واستطاعوا أن يقفوا مرة أخرى على أقدامهم، لمحو الصورة الماضية بعد عدم الفوز بالدوري، مشيرًا إلى أن الجمهور معتاد على أن يكون الأهلي في المركز الأول، وهذا من شأنه أن يُعطي حافزًا للاعبين على الفوز، والانتصار في المباريات.

ولفت هادي خشبة إلى أن المدرب الجديد استطاع أن يضيف الجزء التنافسي بين اللاعبين، معقبًا: "مفيش لاعب دلوقتي بيقول أنا لاعب أساسي في الفرقة، كل اللاعيبة تتنافس في الدخول إلى الفريق الأساسي".


 

 هادي خشبة: الزمالك لديه ثبات تشكيلي أكثر من الأهلي

قال هادي خشبة، نجم الأهلي السابق، إن صفقات النادي الأهلي هذا العام لم تكن بالعدد الكبير، لأن القوام الأساسي للفريق كان جيدا، فقام باستدعاء أعداد قليلة، حتى لا يُحدث "خلخة" في قوام الفريق.

وأضاف "خشبة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسام محيي الدين، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن برونو سافيو لاعب النادي الأهلي الجديد من اللاعيبة التي تمتلك مهارات وفنيات جيدة، ولكن هناك حاجة للفاعلية بصورة أكبر على المرمى ومع الفريق لكي يظهر أدائه الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن نادي الزمالك لديه فريق جيد ولاعيبة مميزة جدًا، خاصة في الهجوم مثل "زيزو" المميز جدًا، مشيرًا إلى أن الزمالك لديه ثبات تشكيلي أكثر من النادي الأهلي، والتغيرات الموجودة في الفريق متوقعة، لأن الفريق منسجم، وهذا يؤدي إلى تحقيق النادي نتائج جيدة الفترة الأخيرة.


 

 هادي خشبة يكشف توقعاته لأداء الأهلي والزمالك في السوبر

كشف هادي خشبة، نجم الأهلي السابق، عن توقعاته لأداء الأهلي والزمالك في مباراة السوبر المرتقبة، قائلاً: "أعتقد أن هذه المباراة ستشهد تحفظ كبير جدا من الفرقين، لأن كلا الفريقين يسعى للفوز، وسيقوم كل فريق بإعداد خطط دفاعية"، متمنيًا أن يفوز الأهلي بهذه البطولة، لأن هذا من شأنه أن يُعطي دفعة قوية للفريق الفترة المقبلة.

وأضاف "خشبة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسام محيي الدين، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن مباريات المنتخب مع المدرب الجديد بدأت مع فرق ضعيفة، وهذا الأمر جيد لكي يتم رفع قدرات المنتخب بالتدريج، مشيرًا إلى أن المنتخب قادر على تحقيق آمال المصريين في الوصول إلى إفريقيا وكأس العالم.

ولفت إلى أن اللاعب الدولي محمد صلاح نجم كبير، وقدم للكرة العالمية شيء مبهر، معقبًا: "كل الجمهور في العالم يُقدر محمد صلاح، ويضعه في صفوف النجوم الأولى  لكرة القدم، محمد صلاح قيمة كبيرة جدا فنيًا وسلوكيًا".

- الأهلي الزمالك الكابتن هادى خشبة أخبار النادي الأهلي الدوري المصري

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