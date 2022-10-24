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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فستان قصير.. زوجة ماجد المصري تستعرض أناقتها بإطلالة جديدة

زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري

نشرت رانيا أبو النصر زوجة الفنان ماجد المصري صور جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام؛ لتخطف الأنظار بأنوثتها وقوامها الممشوق.
 

وبدت رانيا بإطلالة جديدة، حيث إرتدت فستانا مطرزا باللون الفضي؛ ومن الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر بسيطة، حيث تركت خصلات شعرها البنية تنسدل على كتفيها بشكل مرتب ولامع، ووضعت مكياجًا ناعمًا، مستوحى من الألوان الترابية.

أحدث أعمال الفنان ماجد المصري مسلسل توبة، من بطولة عمرو سعد، صبا مبارك، دياب، أسماء أبو اليزيد، عبد العزيز مخيون وعارفة عبد الرسول، وإخراج أحمد صالح. ويُعرض المسلسل يومياً على قناتي "MBC مصر"، بينما تُعرض حلقاته مبكراً بيوم كامل على منصة "شاهد".
 

يذكر أن ماجد المصري ورانيا أبو النصر تزوجا منذ ما يقرب من 10 سنوات، ولديهما ابنين أدهم وداليدا.
 

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IMG_٢٠٢٢١٠٢٤_١٩٤١٣٥
فستان قصير فوق الركبة إطلالة زوجة ماجد المصري الفنان ماجد المصري اطلاله جريئه فستان مطرز

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