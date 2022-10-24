فستان قصير.. زوجة ماجد المصري تستعرض أناقتها بإطلالة جديدة

نشرت رانيا أبو النصر زوجة الفنان ماجد المصري صور جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام؛ لتخطف الأنظار بأنوثتها وقوامها الممشوق.



وبدت رانيا بإطلالة جديدة، حيث إرتدت فستانا مطرزا باللون الفضي؛ ومن الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر بسيطة، حيث تركت خصلات شعرها البنية تنسدل على كتفيها بشكل مرتب ولامع، ووضعت مكياجًا ناعمًا، مستوحى من الألوان الترابية.

أحدث أعمال الفنان ماجد المصري مسلسل توبة، من بطولة عمرو سعد، صبا مبارك، دياب، أسماء أبو اليزيد، عبد العزيز مخيون وعارفة عبد الرسول، وإخراج أحمد صالح. ويُعرض المسلسل يومياً على قناتي "MBC مصر"، بينما تُعرض حلقاته مبكراً بيوم كامل على منصة "شاهد".



يذكر أن ماجد المصري ورانيا أبو النصر تزوجا منذ ما يقرب من 10 سنوات، ولديهما ابنين أدهم وداليدا.

