وزيرا خارجية اليمن والإمارات يبحثان انعكاسات الهجمات الحوثية على موانئ النفط

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الإثنين، هاتفيا مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد ال نهيان، انعكاسات الهجمات الإرهابية الحوثية على الموانئ النفطية اليمنية على الجهود الدولية المبذولة لتحقيق السلام وإنهاء الحرب.

وأكد بن مبارك - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - أن هذا العمل الإرهابي يعد مؤشرا خطيرا في استهداف مباشر للبنية التحتية الحيوية للشعب اليمني ومقوماته الاقتصادية، ويقوض كافة المساعي الحميدة الذي يقوم بها المبعوث الأممي في تمديد الهدنة، مشددا على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته واتخاذ إجراءات صارمة ضد هذه المليشيات والعمل على تصنيف المليشيا كجماعة إرهابية.

من جانبه، جدد وزير الخارجية الإماراتي إدانة بلاده لهذا الاستهداف الحوثي الإرهابي على المنشآت الاقتصادية والذي يعد تصعيدا خطيرا، وتحديا سافرا للمجتمع الدولي، وللمساعي المبذولة لإنهاء الحرب في اليمن.