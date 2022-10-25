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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع مريضة نفسيا عقب تناولها أقراصا مجهولة المصدر بسوهاج

صدى البلد

لقيت ربة منزل في نهاية العقد الثالث من العُمر، مصرعها؛ إثر تناولها أقراص طبية غير معلومة عن طريق الخطأ؛ إثر إصابتها بحالة نفسية سيئة، وذلك بمنزل زوجيتها بنجع عبدالرسول، دائرة مركز شرطة جهينة غرب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي، مفادها وصول المدعوة (أحلام. ف. ا. ع- 29 سنة- ربة منزل- وتقيم بناحية نجع عبد الرسول دائرة المركز)، جثة هامدة، إدعاء تناول أقراص غير معلومة.

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وبسؤال كلًا من:" والدها فتح الله. ا. ع- 53 سنة- صياد، وزوجها رجب. م. ع. م- 35 سنة- عامل- ويقيمان بذات الناحية"، قررا بأنه أثناء تواجد المذكورة بالمنزل تناولت أقراص طبية غير معلومة عن طريق الخطأ؛ ما أدى إلى وفاتها، وأضافا بأنها تُعاني من مرض نفسي، ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود أية إصابات ظاهرية ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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