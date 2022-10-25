فرج عامر يدعو لـ محمود الونش: أتمنى يعود سريعا للملاعب | شاهد

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، على إصابة لاعب الزمالك محمود حمدي الونش.

وكتب فرج عامر، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أنا متعاطف مع الونش لأنه لاعب محترم، وراجل في الملعب، وعمره ما بيعمل مشاكل، هو حاليا في لندن بيعمل جراحة، دعائي له بالشفاء العاجل، والعودة للملاعب بأسرع وقت، الونش غالي".

وكشفت إدارة الكرة بنادي الزمالك عن إصابة محمود حمدي " الونش" مدافع الفريق بقطع في وتر العضلة الخلفية؛ بعد الفحوصات التي خضع لها عقب مباراة سموحة الأخيرة.

وأكدت إدارة الكرة أن " الونش" يحتاج للتدخل الجراحي، وسيغيب عن الفريق لفترة تتراوح ما بين 4 إلى 6 أشهر، قبل العودة إلى التدريبات، وسيخضع للعملية الجراحية خارج مصر.

وكان الونش تعرض للإصابة في مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز، وتم استبداله على إثرها.