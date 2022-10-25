طارق سليمان: محمود أبو السعود قدم مباراة كبيرة أمام فيوتشر

أكد طارق سليمان مدرب حراس فريق المقاولون العرب أن نتيجة التعادل مع فريق فيوتشر في بطولة الدوري الممتاز مرضية إلى حد كبير ، مشيراً إلى أن مستوى المقاولون العرب سيتطور من مباراة لأخرى من مسابقة الدوري.

وقال طارق سليمان مدرب حراس فريق المقاولون العرب عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" محمود أبو السعود حارس فريق المقاولون العرب مميز في التصدي لركلات الجزاء وقدم مباراة كبيرة أمام فيوتشر في مباراة الفريقين".

وأضاف:" محمود أبو السعود قدم مباراة كبيرة أمام فيوتشر ويستحق لقب رجل المباراة عن جدارة واستحقاق".