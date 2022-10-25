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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أفشة يهنئ طارق حامد بعيد ميلاده| شاهد

صدى البلد

هنأ لاعب النادي الأهلي مجدي أفشة، طارق حامد لاعب الزمالك السابق، بمناسبة عيد ميلاده عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وشارك أفشة صورة سابقة تجمعه بطارق حامد من مران المنتخب، وعلق عليها: "عيد ميلاد سعيد".

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أفشة يستعرض مهاراته في اللعب أمام زملائه خلال تدريب الأهلي.. شاهد

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طارق حامد يشارك متابعيه صورة من مباراته الأخيرة بالاتحاد

أكد الإعلامي محمد فاروق أن مجلس إدارة نادي الزمالك رصد مكافآت خاصة للاعبين في حالة الانتصار على الأهلي في كأس السوبر المحلي، من أجل تحفيز اللاعبين لتحقيق الانتصار والتتويج بأول ألقابه في الموسم.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": "هناك وعد من مجلس إدارة نادي الزمالك للاعبي الفريق الأبيض بالحصول على مكافآت خاصة في حال تحقيق الفوز على الأهلي واقتناص بطولة السوبر المصري في الإمارات".

ويلتقي الزمالك مع الأهلي مساء الجمعة المقبل على ستاد هزاع بن زايد بالإمارات بكأس السوبر المحلي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الأهلي على لقب السوبر المحلي، يوم الجمعة المقبل بمدينة العين على ملعب هزاع بن زايد في السابعة بتوقيت مصر.

طارق حامد مجدي أفشة كأس السوبر المحلي لاعب الزمالك السابق بطولة السوبر المصري

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